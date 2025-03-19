https://ria.ru/20250319/vzryv-2005908814.html

В тверском Конаково взорвалась "газель"

В тверском Конаково взорвалась "газель" - РИА Новости, 19.03.2025

В тверском Конаково взорвалась "газель"

В городе Конаково Тверской области взорвались газовые баллоны в "газели", сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:55:00+03:00

2025-03-19T10:55:00+03:00

2025-03-19T12:00:00+03:00

происшествия

конаково

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РЯЗАНЬ, 19 мар — РИА Новости. В городе Конаково Тверской области взорвались газовые баллоны в "газели", сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."Девятнадцатого марта около дома 135 по улице Свобода города Конаково произошел взрыв газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле "Газель". Водитель автомобиля погиб. На зданиях, расположенных рядом с местом взрыва, имеются повреждения", — отметили в ведомстве.На месте происшествия находится Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов.Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сотрудники министерства работают на месте инцидента. В ведомстве уточнили, что произошел взрыв газового оборудования, установленного на автомобиле.В УМВД по Тверской области добавили, что сотрудники полиции на месте происшествия обеспечили пути объезда.Кроме того, на место взрыва выехал следователь СК.

https://ria.ru/20250318/dtp-2005675998.html

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конаково

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, конаково