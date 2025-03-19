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В тверском Конаково взорвалась "газель" - РИА Новости, 19.03.2025
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10:55 19.03.2025 (обновлено: 12:00 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/vzryv-2005908814.html
В тверском Конаково взорвалась "газель"
В тверском Конаково взорвалась "газель" - РИА Новости, 19.03.2025
В тверском Конаково взорвалась "газель"
В городе Конаково Тверской области взорвались газовые баллоны в "газели", сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:55:00+03:00
2025-03-19T12:00:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 19 мар — РИА Новости. В городе Конаково Тверской области взорвались газовые баллоны в "газели", сообщила прокуратура региона в Telegram-канале."Девятнадцатого марта около дома 135 по улице Свобода города Конаково произошел взрыв газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле "Газель". Водитель автомобиля погиб. На зданиях, расположенных рядом с местом взрыва, имеются повреждения", — отметили в ведомстве.На месте происшествия находится Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов.Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сотрудники министерства работают на месте инцидента. В ведомстве уточнили, что произошел взрыв газового оборудования, установленного на автомобиле.В УМВД по Тверской области добавили, что сотрудники полиции на месте происшествия обеспечили пути объезда.Кроме того, на место взрыва выехал следователь СК.
https://ria.ru/20250318/dtp-2005675998.html
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происшествия, конаково
Происшествия, Конаково
В тверском Конаково взорвалась "газель"

В тверском Конаково взорвалась "газель", водитель погиб

© Фото : прокуратура Тверской областиПоследствия взрыва газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле "Газель", в городе Конаково Тверской области
Последствия взрыва газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле Газель, в городе Конаково Тверской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : прокуратура Тверской области
Последствия взрыва газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле "Газель", в городе Конаково Тверской области
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РЯЗАНЬ, 19 мар — РИА Новости. В городе Конаково Тверской области взорвались газовые баллоны в "газели", сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"Девятнадцатого марта около дома 135 по улице Свобода города Конаково произошел взрыв газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле "Газель". Водитель автомобиля погиб. На зданиях, расположенных рядом с местом взрыва, имеются повреждения", — отметили в ведомстве.
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На месте происшествия находится Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сотрудники министерства работают на месте инцидента. В ведомстве уточнили, что произошел взрыв газового оборудования, установленного на автомобиле.
В УМВД по Тверской области добавили, что сотрудники полиции на месте происшествия обеспечили пути объезда.
Кроме того, на место взрыва выехал следователь СК.
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