В тверском Конаково взорвалась "газель"
В тверском Конаково взорвалась "газель", водитель погиб
© Фото : прокуратура Тверской областиПоследствия взрыва газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле "Газель", в городе Конаково Тверской области
Последствия взрыва газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле "Газель", в городе Конаково Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 мар — РИА Новости. В городе Конаково Тверской области взорвались газовые баллоны в "газели", сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"Девятнадцатого марта около дома 135 по улице Свобода города Конаково произошел взрыв газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле "Газель". Водитель автомобиля погиб. На зданиях, расположенных рядом с местом взрыва, имеются повреждения", — отметили в ведомстве.
На месте происшествия находится Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сотрудники министерства работают на месте инцидента. В ведомстве уточнили, что произошел взрыв газового оборудования, установленного на автомобиле.
В УМВД по Тверской области добавили, что сотрудники полиции на месте происшествия обеспечили пути объезда.
Кроме того, на место взрыва выехал следователь СК.