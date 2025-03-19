https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html

"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением

"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением - РИА Новости, 19.03.2025

"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост в случае подтверждения сообщений о применении силовиками звукового оружия против протестующих в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:16:00+03:00

2025-03-19T21:16:00+03:00

2025-03-19T21:17:00+03:00

в мире

александр вучич

сербия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост в случае подтверждения сообщений о применении силовиками звукового оружия против протестующих в Белграде. Его слова приводит телеканал Nova S."Вот я вам сейчас говорю — если наши силы использовали звуковую пушку, "Вихрь", как ее там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно", — сказал он.В среду сербский премьер Милош Вучевич заявил, что власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта.Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка), в свою очередь, категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки". Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие.

https://ria.ru/20250319/serbiya-2005736866.html

https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, сербия