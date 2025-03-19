"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением
Вучич заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о звуковой пушке
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост в случае подтверждения сообщений о применении силовиками звукового оружия против протестующих в Белграде. Его слова приводит телеканал Nova S.
"Вот я вам сейчас говорю — если наши силы использовали звуковую пушку, "Вихрь", как ее там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно", — сказал он.
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В среду сербский премьер Милош Вучевич заявил, что власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта.
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка), в свою очередь, категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки". Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие.
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