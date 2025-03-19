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"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением - РИА Новости, 19.03.2025
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21:16 19.03.2025 (обновлено: 21:17 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html
"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением
"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением - РИА Новости, 19.03.2025
"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост в случае подтверждения сообщений о применении силовиками звукового оружия против протестующих в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:16:00+03:00
2025-03-19T21:17:00+03:00
в мире
александр вучич
сербия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост в случае подтверждения сообщений о применении силовиками звукового оружия против протестующих в Белграде. Его слова приводит телеканал Nova S."Вот я вам сейчас говорю — если наши силы использовали звуковую пушку, "Вихрь", как ее там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно", — сказал он.В среду сербский премьер Милош Вучевич заявил, что власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта.Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка), в свою очередь, категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки". Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие.
https://ria.ru/20250319/serbiya-2005736866.html
https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html
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в мире, александр вучич, сербия
В мире, Александр Вучич, Сербия
"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением

Вучич заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о звуковой пушке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет пост в случае подтверждения сообщений о применении силовиками звукового оружия против протестующих в Белграде. Его слова приводит телеканал Nova S.
"Вот я вам сейчас говорю — если наши силы использовали звуковую пушку, "Вихрь", как ее там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сербию спасли трактористы. Но дальше будет хуже
Вчера, 08:00
В среду сербский премьер Милош Вучевич заявил, что власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта.
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка), в свою очередь, категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки". Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Посол в Белграде раскрыл причины протестов в Сербии
17 марта, 12:56
 
В миреАлександр ВучичСербия
 
 
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