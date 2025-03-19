https://ria.ru/20250319/vtb-2006067983.html

ВТБ фиксирует рост спроса на банковские услуги на рабочем месте

ВТБ фиксирует рост спроса на банковские услуги на рабочем месте - РИА Новости, 19.03.2025

ВТБ фиксирует рост спроса на банковские услуги на рабочем месте

Клиенты все чаще предпочитают пользоваться услугами банка на своем рабочем месте - через выездных менеджеров кредитных организаций, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:39:00+03:00

2025-03-19T20:39:00+03:00

2025-03-19T20:39:00+03:00

экономика

банки

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Клиенты все чаще предпочитают пользоваться услугами банка на своем рабочем месте - через выездных менеджеров кредитных организаций, свидетельствуют результаты статистики ВТБ. Как отмечается в сообщении банка, выездные клиентские менеджеры в 2024 году обслужили почти 2 миллиона сотрудников зарплатных организаций - в 3 раза больше, чем в предыдущем году. Силами выездного сервиса оформлено 4,8 миллиона продуктов, что в 6 раз превышает результат 2023 года. По словам руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старшего вице-президента ВТБ Василия Палаткина, выездной сервис позволяет клиентам экономить время, так как не нужно планировать поход в банк в выходные дни или отпрашиваться с работы пораньше. При этом расширение выездных сервисов требует от банков увеличения штата сотрудников. Так, число выездных менеджеров в ВТБ в прошлом году выросло в 2,5 раза до 1,8 тысячи человек, а в этом году может быть увеличено до 2,9 тысячи. Палаткин добавил, что выездные менеджеры могут использовать в работе самые разные виды транспорта, включая самокаты, велосипеды, поезда, вертолеты и даже самолеты. Такая мобильность позволяет совершать доставку как на предприятия в городах, так и в отдаленные регионы на труднодоступные объекты.

https://ria.ru/20250319/swift-2005991499.html

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экономика, банки