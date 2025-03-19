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ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:23:00+03:00
2025-03-19T17:23:00+03:00
2025-03-19T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов в Курской области, а также десяти населённых пунктов в Сумской области Украины. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971037.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
МО: группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области