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ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 19.03.2025 (обновлено: 17:28 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/vsu-2006023696.html
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:23:00+03:00
2025-03-19T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов в Курской области, а также десяти населённых пунктов в Сумской области Украины. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971037.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

МО: группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов в Курской области, а также десяти населённых пунктов в Сумской области Украины.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - подчеркнули в МО РФ.
Путин: Наши войска завершают разгром группировки войск противника в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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