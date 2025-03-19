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ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 19.03.2025
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 45 украинских военных, станцию РЭБ, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:08:00+03:00
2025-03-19T13:08:00+03:00
2025-03-19T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 45 украинских военных, станцию РЭБ, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки