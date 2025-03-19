https://ria.ru/20250319/vsu-2005941269.html

ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 19.03.2025

ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 45 украинских военных, станцию РЭБ, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:08:00+03:00

2025-03-19T13:08:00+03:00

2025-03-19T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 45 украинских военных, станцию РЭБ, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область