https://ria.ru/20250319/vsu-2005913945.html

ВСУ на дронах применяют суббоеприпасы с ракет HIMARS

ВСУ на дронах применяют суббоеприпасы с ракет HIMARS - РИА Новости, 19.03.2025

ВСУ на дронах применяют суббоеприпасы с ракет HIMARS

ВСУ с дронов применяют в Херсонской области снятые с кассетных ракет HIMARS начиненные шрапнелью суббоеприпасы, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:20:00+03:00

2025-03-19T11:20:00+03:00

2025-03-19T11:20:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. ВСУ с дронов применяют в Херсонской области снятые с кассетных ракет HIMARS начиненные шрапнелью суббоеприпасы, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Лютый". "Это по сбитию FPV-дрона. Это тубус… С ракеты HIMARS которая ракета кассетного действия делается… Здесь пластид высокого качества находится… Если мы снимем колпачок, мы можем обнаружить в нем поражающие элементы… Вольфрамовые шары, могут стальные шары быть, шрапнель", - сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Лютый". Военный продемонстрировал корреспонденту снятые со сбитых украинских FPV-дронов обезвреженные боеприпасы. Среди продемонстрированных экземпляров был кустарно переделанный боевиками киевского режима суббоеприпас от ракеты HIMARS. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250317/bespilotnik-2005464805.html

https://ria.ru/20240816/svu-1966235734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, херсонская область , сергей лавров, нато, вооруженные силы украины