ВСУ на дронах применяют суббоеприпасы с ракет HIMARS
ВСУ с дронов применяют суббоеприпасы, снятые с кассетных ракет HIMARS
Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. ВСУ с дронов применяют в Херсонской области снятые с кассетных ракет HIMARS начиненные шрапнелью суббоеприпасы, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Лютый".
"Это по сбитию FPV-дрона. Это тубус… С ракеты HIMARS которая ракета кассетного действия делается… Здесь пластид высокого качества находится… Если мы снимем колпачок, мы можем обнаружить в нем поражающие элементы… Вольфрамовые шары, могут стальные шары быть, шрапнель", - сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Лютый".
Военный продемонстрировал корреспонденту снятые со сбитых украинских FPV-дронов обезвреженные боеприпасы. Среди продемонстрированных экземпляров был кустарно переделанный боевиками киевского режима суббоеприпас от ракеты HIMARS.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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