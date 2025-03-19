https://ria.ru/20250319/vsu-2005913408.html

Боец "Днепра" рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области

Боец "Днепра" рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 19.03.2025

Боец "Днепра" рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области

Киев использует против мирного населения Херсонской области боеприпасы, начиненные пластиковой взрывчаткой C4 с натовскими детонаторами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:17:00+03:00

2025-03-19T11:17:00+03:00

2025-03-19T11:17:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. Киев использует против мирного населения Херсонской области боеприпасы, начиненные пластиковой взрывчаткой C4 с натовскими детонаторами, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Лютый". "В основном для поражения легкобронированной техники и личного состава. Или гражданских. Да, по гражданским так же применяется такой суббоеприпас. Детонаторы они все идут иностранного производства… Это, скорее всего, либо Германия, либо Америка. Это C4, очень высокого качества пластид, взрывчатое вещество. Это все полностью страна член блока НАТО делает", - сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Лютый". Военный продемонстрировал корреспонденту кустарно переделанные боевиками киевского режима суббоеприпасы от ракет HIMARS, начиненные взрывчаткой C4 с детонаторами, а также с запрещенными поражающими элементами - шрапнелью, стальными и вольфрамовыми шариками.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

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киев, херсонская область , германия, нато, происшествия