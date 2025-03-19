ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов, погиб человек
Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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"В Краснояружском районе поселок Красная Яруга, села Графовка, Колотиловка и Репяховка подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакованы одним беспилотником. В поселке Красная Яруга в результате обстрела погиб боец подразделения "Орлан". За день в районе получили ранения четыре человека", — написал он.
Гладков уточнил, что за минувшие сутки 16 населенных пунктов в шести районах Белгородской области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 53 снаряда и 19 беспилотников, из них сбили 11 дронов. Различные разрушения выявили в трех частных домовладениях, двух социальных объектах, также пострадали пять транспортных средств.
Он добавил, что в Валуйском округе четыре населенных пункта атаковали восемью беспилотниками. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпустили 11 боеприпасов. В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский подвергся обстрелу, по нему выпустили десять артснарядов.
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"В Ракитянском районе по селам Илек-Кошары и Святославка выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершена атака одного беспилотника. Ранен один мирный житель. <…> В Шебекинском муниципальном округе села Вознесеновка, Муром и Ржевка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено шесть боеприпасов, и атакованы девятью беспилотниками", — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.