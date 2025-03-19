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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов - РИА Новости, 19.03.2025
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11:02 19.03.2025 (обновлено: 13:10 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/vsu-2005911133.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов - РИА Новости, 19.03.2025
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:02:00+03:00
2025-03-19T13:10:00+03:00
белгородская область
украина
ракитянский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Краснояружском районе поселок Красная Яруга, села Графовка, Колотиловка и Репяховка подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакованы одним беспилотником. В поселке Красная Яруга в результате обстрела погиб боец подразделения "Орлан". За день в районе получили ранения четыре человека", — написал он.Гладков уточнил, что за минувшие сутки 16 населенных пунктов в шести районах Белгородской области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 53 снаряда и 19 беспилотников, из них сбили 11 дронов. Различные разрушения выявили в трех частных домовладениях, двух социальных объектах, также пострадали пять транспортных средств. Он добавил, что в Валуйском округе четыре населенных пункта атаковали восемью беспилотниками. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпустили 11 боеприпасов. В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский подвергся обстрелу, по нему выпустили десять артснарядов. "В Ракитянском районе по селам Илек-Кошары и Святославка выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершена атака одного беспилотника. Ранен один мирный житель. &lt;…&gt; В Шебекинском муниципальном округе села Вознесеновка, Муром и Ржевка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено шесть боеприпасов, и атакованы девятью беспилотниками", — заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html
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белгородская область, украина, ракитянский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов, погиб человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 50 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В Краснояружском районе поселок Красная Яруга, села Графовка, Колотиловка и Репяховка подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакованы одним беспилотником. В поселке Красная Яруга в результате обстрела погиб боец подразделения "Орлан". За день в районе получили ранения четыре человека", — написал он.
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Гладков уточнил, что за минувшие сутки 16 населенных пунктов в шести районах Белгородской области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 53 снаряда и 19 беспилотников, из них сбили 11 дронов. Различные разрушения выявили в трех частных домовладениях, двух социальных объектах, также пострадали пять транспортных средств.
Он добавил, что в Валуйском округе четыре населенных пункта атаковали восемью беспилотниками. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпустили 11 боеприпасов. В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский подвергся обстрелу, по нему выпустили десять артснарядов.
«
Ракитянском районе по селам Илек-Кошары и Святославка выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершена атака одного беспилотника. Ранен один мирный житель. <…> В Шебекинском муниципальном округе села Вознесеновка, Муром и Ржевка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено шесть боеприпасов, и атакованы девятью беспилотниками", — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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