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Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны
Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.03.2025
Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны
Российские средства ПВО и РЭБ за сутки сбили и подавили 142 украинских беспилотника, в том числе 61 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:18:00+03:00
2025-03-19T13:18:00+03:00
2025-03-19T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО и РЭБ за сутки сбили и подавили 142 украинских беспилотника, в том числе 61 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005831365.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны
МО: силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 дрона ВСУ, в том числе 61 вне зоны СВО