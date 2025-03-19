https://ria.ru/20250319/vs-2005944218.html

Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны

Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.03.2025

Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны

Российские средства ПВО и РЭБ за сутки сбили и подавили 142 украинских беспилотника, в том числе 61 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:18:00+03:00

2025-03-19T13:18:00+03:00

2025-03-19T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО и РЭБ за сутки сбили и подавили 142 украинских беспилотника, в том числе 61 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005831365.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность