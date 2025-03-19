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Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/vs-2005944218.html
Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны
Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.03.2025
Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны
Российские средства ПВО и РЭБ за сутки сбили и подавили 142 украинских беспилотника, в том числе 61 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:18:00+03:00
2025-03-19T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО и РЭБ за сутки сбили и подавили 142 украинских беспилотника, в том числе 61 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества.
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника, сообщило Минобороны

МО: силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 дрона ВСУ, в том числе 61 вне зоны СВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО и РЭБ за сутки сбили и подавили 142 украинских беспилотника, в том числе 61 вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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