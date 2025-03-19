https://ria.ru/20250319/volodin-2006071371.html

Володин прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Володин прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Володин прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал хорошим началом состоявшийся во вторник разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:14:00+03:00

2025-03-19T21:14:00+03:00

2025-03-19T21:14:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал хорошим началом состоявшийся во вторник разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. "Это хорошее начало", - сказал Володин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры России в эфире телеканала "Россия 1". Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по энергетике.

https://ria.ru/20250319/razgovor-2006041947.html

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