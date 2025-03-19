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Володин прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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21:14 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/volodin-2006071371.html
Володин прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Володин прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Володин прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал хорошим началом состоявшийся во вторник разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал хорошим началом состоявшийся во вторник разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. "Это хорошее начало", - сказал Володин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры России в эфире телеканала "Россия 1". Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по энергетике.
https://ria.ru/20250319/razgovor-2006041947.html
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сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, вячеслав володин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Володин прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Володин назвал телефонный разговор Путина и Трампа хорошим началом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал хорошим началом состоявшийся во вторник разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
"Это хорошее начало", - сказал Володин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры России в эфире телеканала "Россия 1".
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по энергетике.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии
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СШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВячеслав ВолодинГосдума РФГенеральная прокуратура РФТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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