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Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ
Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ - РИА Новости, 19.03.2025
Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ
Список профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, может быть уменьшен с 203 до 31... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:18:00+03:00
2025-03-19T22:18:00+03:00
2025-03-19T22:18:00+03:00
общество
россия
дмитрий платыгин
вид на жительство
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Список профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, может быть уменьшен с 203 до 31 профессии, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты. Соответствующий проект приказа Минтруда РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам при соблюдении установленных законом требований в упрощенном порядке получать вид на жительство (ВНЖ), вошла 31 специальность... Прежде иностранным работникам была доступна возможность в упрощенном порядке получать гражданство, а сам перечень содержал 203 специальности", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в перечень войдут только инженерные и рабочие специальности узкой направленности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных сферах науки. "Преференции в части получения вида на жительство – мера точечная, адресная. Они предоставляются именно высококвалифицированным специалистам с редкими компетенциями, востребованными у конкретных работодателей. Это, например, инженер-технолог по промышленному производству пьезоэлектрических кварцевых кристаллических элементов, технолог изготовления резонатора лазерного диода, судокорпусник-ремонтник", - объяснил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин, чьи слова приводит пресс-служба. В ведомстве напомнили, что до апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.
https://ria.ru/20250208/mvd-1998098172.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий платыгин, вид на жительство
Общество, Россия, Дмитрий Платыгин, вид на жительство
Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ
Минтруд: список профессий для упрощенного получения ВНЖ может уменьшиться до 31
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Список профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, может быть уменьшен с 203 до 31 профессии, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты.
Соответствующий проект приказа Минтруда РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"В перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам при соблюдении установленных законом требований в упрощенном порядке получать вид на жительство (ВНЖ), вошла 31 специальность... Прежде иностранным работникам была доступна возможность в упрощенном порядке получать гражданство, а сам перечень содержал 203 специальности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в перечень войдут только инженерные и рабочие специальности узкой направленности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных сферах науки.
«
"Преференции в части получения вида на жительство – мера точечная, адресная. Они предоставляются именно высококвалифицированным специалистам с редкими компетенциями, востребованными у конкретных работодателей. Это, например, инженер-технолог по промышленному производству пьезоэлектрических кварцевых кристаллических элементов, технолог изготовления резонатора лазерного диода, судокорпусник-ремонтник", - объяснил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин
, чьи слова приводит пресс-служба.
В ведомстве напомнили, что до апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.