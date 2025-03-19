https://ria.ru/20250319/veyp-2006085351.html

Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов

Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов - РИА Новости, 19.03.2025

Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов

Любителям вейпов стоит опасаться целого ряда связанных с курением заболеваний - VAPI, они быстро прогрессируют и часто требуют искусственной вентиляции легких,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:47:00+03:00

2025-03-19T23:47:00+03:00

2025-03-19T23:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любителям вейпов стоит опасаться целого ряда связанных с курением заболеваний - VAPI, они быстро прогрессируют и часто требуют искусственной вентиляции легких, а проявляться могут как легочными, так и желудочно-кишечными симптомами, рассказала РИА Новости пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. "С накопленным в этой области опытом появилось новое определение, характеризующее группу заболеваний легких, вызванных потреблением вейпов и электронных сигарет. VAPI, заболевание легких, связанное с вейпингом, — это синдром, проявляющийся легочными или комбинированными легочными, желудочно-кишечными симптомами и системным поражением, быстро прогрессирующими и приводящими к дыхательной недостаточности, часто требующей искусственной вентиляции легких", - сказала Гамбарян. Она уточнила, что известны несколько видов поражения легких, связанных с вейпингом: например, пневмония с плевритом, организующаяся пневмония, которая в течение месяца приводит к дыхательной недостаточности и к искусственной вентиляции легких, микоплазменная пневмония и инфекционный бронхиолит. Заболевания поражают в первую очередь молодых вейперов, предупредила Гамбарян.

https://ria.ru/20240829/minzdrav-1969155992.html

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