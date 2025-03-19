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Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов - РИА Новости, 19.03.2025
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23:47 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/veyp-2006085351.html
Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов
Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов - РИА Новости, 19.03.2025
Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов
Любителям вейпов стоит опасаться целого ряда связанных с курением заболеваний - VAPI, они быстро прогрессируют и часто требуют искусственной вентиляции легких,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:47:00+03:00
2025-03-19T23:47:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любителям вейпов стоит опасаться целого ряда связанных с курением заболеваний - VAPI, они быстро прогрессируют и часто требуют искусственной вентиляции легких, а проявляться могут как легочными, так и желудочно-кишечными симптомами, рассказала РИА Новости пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. "С накопленным в этой области опытом появилось новое определение, характеризующее группу заболеваний легких, вызванных потреблением вейпов и электронных сигарет. VAPI, заболевание легких, связанное с вейпингом, — это синдром, проявляющийся легочными или комбинированными легочными, желудочно-кишечными симптомами и системным поражением, быстро прогрессирующими и приводящими к дыхательной недостаточности, часто требующей искусственной вентиляции легких", - сказала Гамбарян. Она уточнила, что известны несколько видов поражения легких, связанных с вейпингом: например, пневмония с плевритом, организующаяся пневмония, которая в течение месяца приводит к дыхательной недостаточности и к искусственной вентиляции легких, микоплазменная пневмония и инфекционный бронхиолит. Заболевания поражают в первую очередь молодых вейперов, предупредила Гамбарян.
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общество, россия
Общество, Россия
Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов

Врач Гамбарян предупредила о ряде заболеваний легких, связанных с курением

© Fotolia / oleshaКурение запрещено
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Fotolia / olesha
Курение запрещено. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любителям вейпов стоит опасаться целого ряда связанных с курением заболеваний - VAPI, они быстро прогрессируют и часто требуют искусственной вентиляции легких, а проявляться могут как легочными, так и желудочно-кишечными симптомами, рассказала РИА Новости пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
"С накопленным в этой области опытом появилось новое определение, характеризующее группу заболеваний легких, вызванных потреблением вейпов и электронных сигарет. VAPI, заболевание легких, связанное с вейпингом, — это синдром, проявляющийся легочными или комбинированными легочными, желудочно-кишечными симптомами и системным поражением, быстро прогрессирующими и приводящими к дыхательной недостаточности, часто требующей искусственной вентиляции легких", - сказала Гамбарян.
Она уточнила, что известны несколько видов поражения легких, связанных с вейпингом: например, пневмония с плевритом, организующаяся пневмония, которая в течение месяца приводит к дыхательной недостаточности и к искусственной вентиляции легких, микоплазменная пневмония и инфекционный бронхиолит.
Заболевания поражают в первую очередь молодых вейперов, предупредила Гамбарян.
Вейп - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывают вейпы
29 августа 2024, 11:07
 
ОбществоРоссия
 
 
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