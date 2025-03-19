https://ria.ru/20250319/uslugi-2005908914.html
ЭКСАР и "Сбер Страховой брокер" расширят спектр страховых услуг
ЭКСАР и "Сбер Страховой брокер" расширят спектр страховых услуг - РИА Новости, 19.03.2025
ЭКСАР и "Сбер Страховой брокер" расширят спектр страховых услуг
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и "Страховой брокер Сбербанка" договорились расширить РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:08:00+03:00
2025-03-19T11:08:00+03:00
2025-03-19T11:08:00+03:00
россия
страхование
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и "Страховой брокер Сбербанка" договорились расширить спектр страховых услуг для клиентов в регионах России, сообщает центр."Сбер Страховой брокер активно работает в регионах и обладает высоким уровнем профессиональных компетенций в области страхования торговых кредитов внутри страны. Мы уверены, что это сотрудничество позволит партнеру эффективно предлагать своим клиентам страхование при экспортных поставках, в частности, наш продукт по страхованию краткосрочной дебиторской задолженности", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.Страхование краткосрочной дебиторской задолженности – это одно из флагманских решений ЭКСАР для защиты экспортеров от риска неплатежа со стороны иностранных покупателей. Страхование распространяется на регулярные поставки товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа до одного года постоянным покупателям за рубежом. Сумма покрытия – до 90% убытка экспортера. Договор страхования покрывает не только коммерческие риски, но и политические, – если контрагент не имеет возможности исполнить свои обязательства из-за введенных государственных запретов."Сбер Страховой брокер" помогает бизнесу подобрать оптимальную и надёжную страховую защиту, а также урегулировать требования по страховым выплатам. В 2024 году "Сбер Страховой брокер" помог клиентам компенсировать убытки по имущественным видам страхования на общую сумму ущерба почти 10 миллиардов рублей. Кроме того, компания активно поддерживает инициативы, направленные на поддержку российского бизнеса и развитие экспортной деятельности.Врио генерального директора "Сбер Страховой брокер" Олег Касин подчеркнул значимость нового партнерства: "Для нас важно предоставлять бизнесу максимально удобные и надежные решения в области страхования. Сотрудничество с ЭКСАР открывает новые возможности для развития экспортного потенциала нашей страны. Вместе мы сможем создать условия, которые помогут российским компаниям уверенно выходить на международные рынки".
https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html
https://ria.ru/20250318/eksport-2005796127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, страхование, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика
Россия, Страхование, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика
ЭКСАР и "Сбер Страховой брокер" расширят спектр страховых услуг
ЭКСАР и "Сбер Страховой брокер" расширят спектр страховых услуг в регионах
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и "Страховой брокер Сбербанка" договорились расширить спектр страховых услуг для клиентов в регионах России, сообщает центр.
"Сбер Страховой брокер активно работает в регионах и обладает высоким уровнем профессиональных компетенций в области страхования торговых кредитов внутри страны. Мы уверены, что это сотрудничество позволит партнеру эффективно предлагать своим клиентам страхование при экспортных поставках, в частности, наш продукт по страхованию краткосрочной дебиторской задолженности", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
Страхование краткосрочной дебиторской задолженности – это одно из флагманских решений ЭКСАР для защиты экспортеров от риска неплатежа со стороны иностранных покупателей. Страхование распространяется на регулярные поставки товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа до одного года постоянным покупателям за рубежом. Сумма покрытия – до 90% убытка экспортера. Договор страхования покрывает не только коммерческие риски, но и политические, – если контрагент не имеет возможности исполнить свои обязательства из-за введенных государственных запретов.
"Сбер Страховой брокер" помогает бизнесу подобрать оптимальную и надёжную страховую защиту, а также урегулировать требования по страховым выплатам. В 2024 году "Сбер Страховой брокер" помог клиентам компенсировать убытки по имущественным видам страхования на общую сумму ущерба почти 10 миллиардов рублей. Кроме того, компания активно поддерживает инициативы, направленные на поддержку российского бизнеса и развитие экспортной деятельности.
Врио генерального директора "Сбер Страховой брокер" Олег Касин подчеркнул значимость нового партнерства: "Для нас важно предоставлять бизнесу максимально удобные и надежные решения в области страхования. Сотрудничество с ЭКСАР открывает новые возможности для развития экспортного потенциала нашей страны. Вместе мы сможем создать условия, которые помогут российским компаниям уверенно выходить на международные рынки".