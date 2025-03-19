https://ria.ru/20250319/uslugi-2005850948.html

Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги

Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги - РИА Новости, 19.03.2025

Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги

В квитанциях ЖКХ могут быть необязательные услуги, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:29:00+03:00

2025-03-19T03:29:00+03:00

2025-03-19T12:09:00+03:00

жкх

дмитрий осянин

конституционный суд рф

общество

россия

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В квитанциях ЖКХ могут быть необязательные услуги, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин."Значительная часть жильцов, в частности старшее поколение и люди с особыми потребностями, ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные коммунальные платежи. При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться", — отметил эксперт.Осянин уточнил, в квитанции попадаются необязательные услуги, согласие на которые собственник жилья не давал. В частности, там может значиться консьерж, радиоточка или страховка.Доцент подчеркнул, что, как указали в КС, эти услуги допустимы в платежке, если на это получено одобрение от хозяина квартиры. С другой стороны, такие услуги, как свет и водоснабжение, остаются обязательными для оплаты, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250309/zhkkh-2003764314.html

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жкх, дмитрий осянин, конституционный суд рф, общество, россия, рэу имени г. в. плеханова