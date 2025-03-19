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Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги
Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги - РИА Новости, 19.03.2025
Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги
В квитанциях ЖКХ могут быть необязательные услуги, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:29:00+03:00
2025-03-19T03:29:00+03:00
2025-03-19T12:09:00+03:00
жкх
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В квитанциях ЖКХ могут быть необязательные услуги, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин."Значительная часть жильцов, в частности старшее поколение и люди с особыми потребностями, ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные коммунальные платежи. При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться", — отметил эксперт.Осянин уточнил, в квитанции попадаются необязательные услуги, согласие на которые собственник жилья не давал. В частности, там может значиться консьерж, радиоточка или страховка.Доцент подчеркнул, что, как указали в КС, эти услуги допустимы в платежке, если на это получено одобрение от хозяина квартиры. С другой стороны, такие услуги, как свет и водоснабжение, остаются обязательными для оплаты, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250309/zhkkh-2003764314.html
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жкх, дмитрий осянин, конституционный суд рф, общество, россия, рэу имени г. в. плеханова
ЖКХ, Дмитрий Осянин, Конституционный суд РФ, Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Юрист назвал необязательные для оплаты коммунальные услуги
Доцент Осянин: не все коммунальные услуги в платежном документе подлежат оплате