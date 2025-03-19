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Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России - РИА Новости, 19.03.2025
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16:35 19.03.2025 (обновлено: 16:46 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/uoltts-2006006035.html
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России - РИА Новости, 19.03.2025
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России
Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России. РИА Новости, 19.03.2025
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россия
майк уолтц
москва
украина
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России."Поговорил со своим российским коллегой, а также запланировал звонок с неназванным украинским чиновником сегодня утром", - сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на Уолтца.Уолтц отметил, что он не обсуждал с Москвой вопрос иностранной помощи Украине."Челночная дипломатия сложна, трудна, но мы циркулируем на разных уровнях, двигая обе стороны в направлении прекращения огня и направляя обе стороны к прекращению конфликта", - сказал Уолтц.
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россия, майк уолтц, москва, украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, Майк Уолтц, Москва, Украина, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России

Помощник Трампа по нацбезопасности Уолтц заявил о разговоре с коллегой из России

© AP Photo / Paul SancyaCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России.
"Поговорил со своим российским коллегой, а также запланировал звонок с неназванным украинским чиновником сегодня утром", - сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на Уолтца.
Уолтц отметил, что он не обсуждал с Москвой вопрос иностранной помощи Украине.
"Челночная дипломатия сложна, трудна, но мы циркулируем на разных уровнях, двигая обе стороны в направлении прекращения огня и направляя обе стороны к прекращению конфликта", - сказал Уолтц.
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