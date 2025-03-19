https://ria.ru/20250319/uoltts-2006006035.html

Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России

Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России - РИА Новости, 19.03.2025

Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о разговоре с коллегой из России

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:35:00+03:00

2025-03-19T16:35:00+03:00

2025-03-19T16:46:00+03:00

россия

майк уолтц

москва

украина

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России."Поговорил со своим российским коллегой, а также запланировал звонок с неназванным украинским чиновником сегодня утром", - сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на Уолтца.Уолтц отметил, что он не обсуждал с Москвой вопрос иностранной помощи Украине."Челночная дипломатия сложна, трудна, но мы циркулируем на разных уровнях, двигая обе стороны в направлении прекращения огня и направляя обе стороны к прекращению конфликта", - сказал Уолтц.

https://ria.ru/20250319/ssha-2006004702.html

россия

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