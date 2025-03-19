https://ria.ru/20250319/ukraina-2006081338.html

Суд на Украине продлил арест бывшему бригадному генералу ВСУ Галушкину

Суд на Украине продлил арест бывшему бригадному генералу ВСУ Галушкину - РИА Новости, 19.03.2025

Суд на Украине продлил арест бывшему бригадному генералу ВСУ Галушкину

Суд на Украине продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:02:00+03:00

2025-03-19T23:02:00+03:00

2025-03-19T23:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Суд на Украине продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию Галушкину, проходящему по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". Украинские СМИ 22 января сообщили об аресте Галушкина. В этот же день за него был внесен залог. Но при выходе из СИЗО его повторно задержали по новому обвинению – "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие". "Суд продлил меру пресечения для экс-начальника оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина - содержание под стражей на 30 дней - до 22 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В январе госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.

https://ria.ru/20250122/kiev-1994922484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины