Суд на Украине продлил арест бывшему бригадному генералу ВСУ Галушкину
На Украине суд продлил арест экс-командиру группировки "Харьков" на 30 дней
© Фото : соцсетиЮрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области
© Фото : соцсети
Юрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Суд на Украине продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию Галушкину, проходящему по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Украинские СМИ 22 января сообщили об аресте Галушкина. В этот же день за него был внесен залог. Но при выходе из СИЗО его повторно задержали по новому обвинению – "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие".
«
"Суд продлил меру пресечения для экс-начальника оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина - содержание под стражей на 30 дней - до 22 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В январе госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.