https://ria.ru/20250319/ukraina-2006074146.html
Вернувшимся с Украины военнопленным окажут медицинскую помощь
Вернувшимся с Украины военнопленным окажут медицинскую помощь - РИА Новости, 19.03.2025
Вернувшимся с Украины военнопленным окажут медицинскую помощь
Вернувшиеся в результате обмена в Россию с Украины военнопленные пройдут медицинское обследование и необходимое лечение, также им будет оказана психологическая... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:34:00+03:00
2025-03-19T21:34:00+03:00
2025-03-19T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РТА Новости. Вернувшиеся в результате обмена в Россию с Украины военнопленные пройдут медицинское обследование и необходимое лечение, также им будет оказана психологическая помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, РФ передала Украине 175 военнопленных, а также в качестве жеста доброй воли - еще 22 пленных, получивших тяжелые ранения. "После возвращения на Родину они пройдут организованное Минобороны медицинское обследование и необходимое лечение. Им также будет оказана психологическая и другие виды медицинской помощи", - написала она в своем Telegram-канале. Москалькова рассказала, что бойцов встречали на белорусско-украинской границе, им была предоставлена теплая одежда и еда. Российским военным дали возможность связаться со своими родными и близкими.
https://ria.ru/20250319/oon-2006005143.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, россия, украина, москва, татьяна москалькова
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Москва, Татьяна Москалькова
Вернувшимся с Украины военнопленным окажут медицинскую помощь
Москалькова: вернувшиеся с Украины пленные пройдут медобследование и лечение