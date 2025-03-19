https://ria.ru/20250319/ukraina-2006074146.html

Вернувшимся с Украины военнопленным окажут медицинскую помощь

Вернувшимся с Украины военнопленным окажут медицинскую помощь - РИА Новости, 19.03.2025

Вернувшимся с Украины военнопленным окажут медицинскую помощь

Вернувшиеся в результате обмена в Россию с Украины военнопленные пройдут медицинское обследование и необходимое лечение, также им будет оказана психологическая... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:34:00+03:00

2025-03-19T21:34:00+03:00

2025-03-19T21:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РТА Новости. Вернувшиеся в результате обмена в Россию с Украины военнопленные пройдут медицинское обследование и необходимое лечение, также им будет оказана психологическая помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, РФ передала Украине 175 военнопленных, а также в качестве жеста доброй воли - еще 22 пленных, получивших тяжелые ранения. "После возвращения на Родину они пройдут организованное Минобороны медицинское обследование и необходимое лечение. Им также будет оказана психологическая и другие виды медицинской помощи", - написала она в своем Telegram-канале. Москалькова рассказала, что бойцов встречали на белорусско-украинской границе, им была предоставлена теплая одежда и еда. Российским военным дали возможность связаться со своими родными и близкими.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, россия, украина, москва, татьяна москалькова