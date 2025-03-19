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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.03.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в среду в Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:44:00+03:00
2025-03-19T17:44:00+03:00
2025-03-19T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в среду в Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях звучит более двух часов, в остальных региона она была объявлена в период с 17.25 мск до 17.30. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черкасская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, в том числе в Киевской