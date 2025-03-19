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Глава Евросовета надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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15:27 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005992833.html
Глава Евросовета надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине
Глава Евросовета надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Глава Евросовета надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта надеется, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:27:00+03:00
2025-03-19T15:27:00+03:00
в мире
россия
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сша
антониу кошта
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта надеется, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру" на Украине. "Мы надеемся, что вчерашний телефонный разговор станет прогрессом на этом направлении", - написал Кошта в сети X. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала итоги разговора президентов России и США, указав на "неприемлемые", по ее мнению, российские требования о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада. Она также утверждает, что Россия "не согласна на какие-либо уступки". Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005969146.html
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в мире, россия, украина, сша, антониу кошта, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, евросовет, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, Украина, США, Антониу Кошта, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Евросовет, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Глава Евросовета надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Кошта рассчитывает на прогресс по Украине после разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антониу Кошта. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта надеется, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру" на Украине.
"Мы надеемся, что вчерашний телефонный разговор станет прогрессом на этом направлении", - написал Кошта в сети X.
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Вчера, 14:14
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала итоги разговора президентов России и США, указав на "неприемлемые", по ее мнению, российские требования о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада. Она также утверждает, что Россия "не согласна на какие-либо уступки".
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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В миреРоссияУкраинаСШААнтониу КоштаВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзЕвросоветТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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