https://ria.ru/20250319/ukraina-2005992833.html

Глава Евросовета надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Глава Евросовета надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Глава Евросовета надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта надеется, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:27:00+03:00

2025-03-19T15:27:00+03:00

2025-03-19T15:27:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта надеется, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру" на Украине. "Мы надеемся, что вчерашний телефонный разговор станет прогрессом на этом направлении", - написал Кошта в сети X. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала итоги разговора президентов России и США, указав на "неприемлемые", по ее мнению, российские требования о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада. Она также утверждает, что Россия "не согласна на какие-либо уступки". Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.

https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005969146.html

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

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