https://ria.ru/20250319/ukraina-2005905364.html

Индийские СМИ назвали разговор Путина и Трампа шагом к деэскалации

Индийские СМИ назвали разговор Путина и Трампа шагом к деэскалации - РИА Новости, 19.03.2025

Индийские СМИ назвали разговор Путина и Трампа шагом к деэскалации

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это важный шаг к деэскалации, вместе с тем переговоры были лишь одним из... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:36:00+03:00

2025-03-19T10:36:00+03:00

2025-03-19T10:36:00+03:00

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дональд трамп

олаф шольц

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар – РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это важный шаг к деэскалации, вместе с тем переговоры были лишь одним из первых шагов по урегулированию конфликта на Украине, считают индийские СМИ. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Издание Indian Express отмечает, что результатом телефонного разговора "стало предварительное соглашение о прекращении нанесения ударов по важнейшей энергетической инфраструктуре Украины". "Трамп, который на своей странице в социальной сети Truth назвал беседу "очень хорошей и продуктивной", выразил оптимизм по поводу дальнейшего прогресса на пути к полному прекращению огня и прекращению войны", - пишет издание. Также газета отмечает "сдержанный оптимизм" мировых лидеров на разговор Путина и Трампа. "Первоначальной реакцией международных лидеров был осторожный оптимизм, смягченный признанием того, что любое прекращение огня должно быть устойчивым и справедливым по отношению к Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высоко оценил ограниченное прекращение огня как "хорошее начало", но предупредил, что полное прекращение огня и долгосрочный мир не могут быть достигнуты без полного участия Украины", - пишет Indian Express. "Победил ли Путин Трампа в его собственной игре?" - в статье с таким заголовком индийское издание The Week пытается понять итоги переговоров президентов, и отмечает как реакцию самих сторон переговоров, так и Украины. "Белый дом выразил удовлетворение ходом переговоров, заявив, что Россия "начнет с прекращения огня в области энергетики и инфраструктуры". В сообщении также говорилось, что планируются переговоры о "морском прекращении огня в Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире"…. Сообщение Кремля также было воспринято позитивно, в нем говорилось, что Путин "немедленно отдал российским военным соответствующий приказ" о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру", - отмечает издание. При этом The Week добавляет, что "Владимир Зеленский отреагировал на это развитие событий, заявив, что он выступает за то, чтобы обе стороны прекратили атаки на инфраструктуру друг друга, но сначала ожидает подробностей того, что было согласовано". Вместе с тем, эксперты издания считают прошедшие переговоры лишь одним их первых шагов во встречах по урегулированию конфликта на Украине. "Аналитики также считают, что Россия отложила наиболее важные моменты дискуссий до следующей встречи, вернув к разговору свое требование прекратить любую иностранную помощь и разведданные для Украины. Путин также не упомянул о "нюансах", которые он особо подчеркивал в своей речи, включая миротворческие силы для поддержания порядка на линии фронта. Вместо этого он перехитрил Трампа некоторыми уступками, а не категорическим "нет", - пишет издание.

https://ria.ru/20250319/razgovor-2005898818.html

https://ria.ru/20250319/razgovor-2005896387.html

https://ria.ru/20250319/ekspert-2005894671.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, олаф шольц, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)