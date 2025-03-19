https://ria.ru/20250319/ukraina-2005868565.html

Трамп не считает Киев игроком в мирном процессе, заявил японский эксперт

Трамп не считает Киев игроком в мирном процессе, заявил японский эксперт - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп не считает Киев игроком в мирном процессе, заявил японский эксперт

Предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и отказ от... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:24:00+03:00

2025-03-19T05:24:00+03:00

2025-03-19T05:24:00+03:00

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ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и отказ от предложения о немедленном прекращении огня, которое ранее поддержала Украиной, демонстрирует, что Вашингтон не считает Киев игроком в мирном процессе, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато, о чем он пишет в комментарии в газете "Асахи". Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 18 марта поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. "Важным является то, что Трамп предложил приостановить удары по энергетическим объектам и объектам инфраструктуры на 30 дней. Другими словами, США отозвали предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня, которое обсуждалось между США и Украиной", - пишет Сато. В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. По мнению Сато, "США не получали согласия или одобрения на то, чтобы откинуть это предложение" о полном перемирии. "Это потому, что Трамп не считает Украину игроком на пути к мирному урегулированию", - добавил эксперт. Бывший японский дипломат также выразил мнение, что, хотя достигнутая договоренность между лидерами США и России "является чрезвычайно невыгодной для Украины, объективная ситуация такова", что у "Зеленского нет другого выбора, кроме как подчиниться Трампу". В свою очередь, Зеленский уже заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html

https://ria.ru/20250319/peregovory-2005865770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид японии‎