Рейтинг@Mail.ru
Трамп не считает Киев игроком в мирном процессе, заявил японский эксперт - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005868565.html
Трамп не считает Киев игроком в мирном процессе, заявил японский эксперт
Трамп не считает Киев игроком в мирном процессе, заявил японский эксперт - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп не считает Киев игроком в мирном процессе, заявил японский эксперт
Предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и отказ от... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:24:00+03:00
2025-03-19T05:24:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мид японии‎
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и отказ от предложения о немедленном прекращении огня, которое ранее поддержала Украиной, демонстрирует, что Вашингтон не считает Киев игроком в мирном процессе, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато, о чем он пишет в комментарии в газете "Асахи". Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 18 марта поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. "Важным является то, что Трамп предложил приостановить удары по энергетическим объектам и объектам инфраструктуры на 30 дней. Другими словами, США отозвали предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня, которое обсуждалось между США и Украиной", - пишет Сато. В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. По мнению Сато, "США не получали согласия или одобрения на то, чтобы откинуть это предложение" о полном перемирии. "Это потому, что Трамп не считает Украину игроком на пути к мирному урегулированию", - добавил эксперт. Бывший японский дипломат также выразил мнение, что, хотя достигнутая договоренность между лидерами США и России "является чрезвычайно невыгодной для Украины, объективная ситуация такова", что у "Зеленского нет другого выбора, кроме как подчиниться Трампу". В свою очередь, Зеленский уже заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html
https://ria.ru/20250319/peregovory-2005865770.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид японии‎
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД Японии‎
Трамп не считает Киев игроком в мирном процессе, заявил японский эксперт

Экс-аналитик МИД Японии Сато: США не считают Украину игроком в мирном процессе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и отказ от предложения о немедленном прекращении огня, которое ранее поддержала Украиной, демонстрирует, что Вашингтон не считает Киев игроком в мирном процессе, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато, о чем он пишет в комментарии в газете "Асахи".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 18 марта поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15
"Важным является то, что Трамп предложил приостановить удары по энергетическим объектам и объектам инфраструктуры на 30 дней. Другими словами, США отозвали предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня, которое обсуждалось между США и Украиной", - пишет Сато.
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон.
По мнению Сато, "США не получали согласия или одобрения на то, чтобы откинуть это предложение" о полном перемирии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
США почти возобновили передачу разведданных Украине, заявил Трамп
10 марта, 02:30
"Это потому, что Трамп не считает Украину игроком на пути к мирному урегулированию", - добавил эксперт.
Бывший японский дипломат также выразил мнение, что, хотя достигнутая договоренность между лидерами США и России "является чрезвычайно невыгодной для Украины, объективная ситуация такова", что у "Зеленского нет другого выбора, кроме как подчиниться Трампу".
В свою очередь, Зеленский уже заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа
04:32
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИД Японии‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала