https://ria.ru/20250319/ukraina-2005863174.html

В США возложили вину на Киев за начало конфликта на Украине

В США возложили вину на Киев за начало конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025

В США возложили вину на Киев за начало конфликта на Украине

Украина и экс-президент США Джо Байден несут ответственность за начало и продолжение конфликта в этой стране, пишет американская газета Hill. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:55:00+03:00

2025-03-19T03:55:00+03:00

2025-03-19T05:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина и экс-президент США Джо Байден несут ответственность за начало и продолжение конфликта в этой стране, пишет американская газета Hill."Именно украинские правые начали насилие в 2014 году, когда открыли огонь по украинским полицейским на Майдане", — говорится в материале.Как добавил автор статьи, Владимир Зеленский нарушил Минские соглашения и увеличил экспорт оружия из стран НАТО, несмотря на то что на выборах 2019 года обещал выполнить договоренности и закончить конфликт."Байден тоже внес решающий вклад в эскалацию конфликта. Перед началом конфликта Украина полностью зависела от военной помощи США. В конце 2021 года, когда Россия потребовала выполнение соглашений, Байден должен был надавить на Зеленского, чтобы он сделал это", — резюмировало издание.В феврале 2023 года глава киевского режима признался, что еще до начала СВО заявлял бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений и отсутствии планов их исполнять.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, джо байден