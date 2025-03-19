Рейтинг@Mail.ru
В США возложили вину на Киев за начало конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 19.03.2025 (обновлено: 05:34 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005863174.html
В США возложили вину на Киев за начало конфликта на Украине
В США возложили вину на Киев за начало конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
В США возложили вину на Киев за начало конфликта на Украине
Украина и экс-президент США Джо Байден несут ответственность за начало и продолжение конфликта в этой стране, пишет американская газета Hill. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:55:00+03:00
2025-03-19T05:34:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
нато
джо байден
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина и экс-президент США Джо Байден несут ответственность за начало и продолжение конфликта в этой стране, пишет американская газета Hill."Именно украинские правые начали насилие в 2014 году, когда открыли огонь по украинским полицейским на Майдане", — говорится в материале.Как добавил автор статьи, Владимир Зеленский нарушил Минские соглашения и увеличил экспорт оружия из стран НАТО, несмотря на то что на выборах 2019 года обещал выполнить договоренности и закончить конфликт."Байден тоже внес решающий вклад в эскалацию конфликта. Перед началом конфликта Украина полностью зависела от военной помощи США. В конце 2021 года, когда Россия потребовала выполнение соглашений, Байден должен был надавить на Зеленского, чтобы он сделал это", — резюмировало издание.В феврале 2023 года глава киевского режима признался, что еще до начала СВО заявлял бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений и отсутствии планов их исполнять.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c55daf99570a2208d432901d70b32ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, джо байден
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
В США возложили вину на Киев за начало конфликта на Украине

Hill: Киев и Байден несут ответственность за начало конфликта на Украине

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина и экс-президент США Джо Байден несут ответственность за начало и продолжение конфликта в этой стране, пишет американская газета Hill.
"Именно украинские правые начали насилие в 2014 году, когда открыли огонь по украинским полицейским на Майдане", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
Вчера, 22:15
Как добавил автор статьи, Владимир Зеленский нарушил Минские соглашения и увеличил экспорт оружия из стран НАТО, несмотря на то что на выборах 2019 года обещал выполнить договоренности и закончить конфликт.
"Байден тоже внес решающий вклад в эскалацию конфликта. Перед началом конфликта Украина полностью зависела от военной помощи США. В конце 2021 года, когда Россия потребовала выполнение соглашений, Байден должен был надавить на Зеленского, чтобы он сделал это", — резюмировало издание.
В феврале 2023 года глава киевского режима признался, что еще до начала СВО заявлял бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений и отсутствии планов их исполнять.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Какой приказ отдал Путин во время разговора с Трампом
Вчера, 21:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийНАТОДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала