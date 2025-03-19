https://ria.ru/20250319/ukraina-2005848898.html

Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США

Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США - РИА Новости, 19.03.2025

Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США

Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T00:20:00+03:00

2025-03-19T00:20:00+03:00

2025-03-19T00:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк телеканалу Sky News. "В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если ты не за столом, то в меню. И поверьте мне, Украина в меню", - заявил Кларк. По словам Кларка, факт того, что Владимир Зеленский не был вовлечен в сегодняшний диалог российского и американского лидеров, "говорит о многом" в контексте важности роли Киева в урегулировании конфликта. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/zaharova-2005848628.html

https://ria.ru/20250318/sholts-2005846027.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп