https://ria.ru/20250319/ukraina-2005848898.html
Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США
Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США
Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:20:00+03:00
2025-03-19T00:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк телеканалу Sky News. "В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если ты не за столом, то в меню. И поверьте мне, Украина в меню", - заявил Кларк. По словам Кларка, факт того, что Владимир Зеленский не был вовлечен в сегодняшний диалог российского и американского лидеров, "говорит о многом" в контексте важности роли Киева в урегулировании конфликта. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
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Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США
Военный аналитик Кларк: Украина находится в меню, а не за столом переговоров