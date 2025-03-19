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Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США - РИА Новости, 19.03.2025
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00:20 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005848898.html
Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США
Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США
Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:20:00+03:00
2025-03-19T00:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк телеканалу Sky News. "В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если ты не за столом, то в меню. И поверьте мне, Украина в меню", - заявил Кларк. По словам Кларка, факт того, что Владимир Зеленский не был вовлечен в сегодняшний диалог российского и американского лидеров, "говорит о многом" в контексте важности роли Киева в урегулировании конфликта. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250319/zaharova-2005848628.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Военный аналитик оценил роль Украины в диалоге России и США

Военный аналитик Кларк: Украина находится в меню, а не за столом переговоров

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Россия США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк телеканалу Sky News.
"В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если ты не за столом, то в меню. И поверьте мне, Украина в меню", - заявил Кларк.
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По словам Кларка, факт того, что Владимир Зеленский не был вовлечен в сегодняшний диалог российского и американского лидеров, "говорит о многом" в контексте важности роли Киева в урегулировании конфликта.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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