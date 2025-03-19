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Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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04:52 19.03.2025 (обновлено: 04:53 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/uitkoff-2005866748.html
Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине
Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине
Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине приносят позитивные результаты, стороны ведут проработку деталей для достижения полного... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине приносят позитивные результаты, стороны ведут проработку деталей для достижения полного прекращения огня, заявил во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News. "Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Все прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня", – сказал Уиткофф. Он отметил, что стороны уже согласовали два ключевых аспекта: прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря. "До недавнего времени у нас не было согласия по этим вопросам. Сегодня мы его достигли, и, думаю, от этого момента до полного прекращения огня осталось относительно немного", – добавил он.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф
Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине

Уиткофф: дискуссии США и России по Украине приносят позитивные результаты

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине приносят позитивные результаты, стороны ведут проработку деталей для достижения полного прекращения огня, заявил во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
"Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Все прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня", – сказал Уиткофф.
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Он отметил, что стороны уже согласовали два ключевых аспекта: прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря.
"До недавнего времени у нас не было согласия по этим вопросам. Сегодня мы его достигли, и, думаю, от этого момента до полного прекращения огня осталось относительно немного", – добавил он.
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