https://ria.ru/20250319/uitkoff-2005866748.html

Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине

Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине

Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине приносят позитивные результаты, стороны ведут проработку деталей для достижения полного... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:52:00+03:00

2025-03-19T04:52:00+03:00

2025-03-19T04:53:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02192c4df1b5b87e558d0ed5072e2f22.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине приносят позитивные результаты, стороны ведут проработку деталей для достижения полного прекращения огня, заявил во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News. "Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Все прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня", – сказал Уиткофф. Он отметил, что стороны уже согласовали два ключевых аспекта: прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря. "До недавнего времени у нас не было согласия по этим вопросам. Сегодня мы его достигли, и, думаю, от этого момента до полного прекращения огня осталось относительно немного", – добавил он.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250319/peregovory-2005865770.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф