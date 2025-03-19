https://ria.ru/20250319/uitkoff-2005866748.html
Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине
Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине
Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине приносят позитивные результаты, стороны ведут проработку деталей для достижения полного... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:52:00+03:00
2025-03-19T04:52:00+03:00
2025-03-19T04:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине приносят позитивные результаты, стороны ведут проработку деталей для достижения полного прекращения огня, заявил во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News. "Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Все прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня", – сказал Уиткофф. Он отметил, что стороны уже согласовали два ключевых аспекта: прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря. "До недавнего времени у нас не было согласия по этим вопросам. Сегодня мы его достигли, и, думаю, от этого момента до полного прекращения огня осталось относительно немного", – добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф
Уиткофф оценил дискуссии США и России по Украине
Уиткофф: дискуссии США и России по Украине приносят позитивные результаты