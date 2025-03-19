https://ria.ru/20250319/udar-2005965447.html
В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"*
В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"* - РИА Новости, 19.03.2025
В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"*
Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса"* и украинских неонацистских... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:06:00+03:00
2025-03-19T14:06:00+03:00
2025-03-19T14:06:00+03:00
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сергей лебедев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса"* и украинских неонацистских формирований "Кракен"* (созданы боевиками полка "Азов"*), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью пришло сообщение, что в пригороде Сум атаковано "заведение здравоохранения". И оказалось, что не одно. База отдыха "Зеленый Гай" и спортивно-оздоровительный центр "Универ" оказались полны иностранными "туристами" (иностранными наемниками). Также там присутствовали нацисты из запрещенных в России экстремистских организаций "Кракен"* и "РДК"*. Завалы после прилета до сих пор разбирают", - сказал Лебедев. Координатор пророссийского николаевского сопротивления добавил, что на данный момент после удара было найдено 37 тел.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250319/desantniki-2005963106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумы, сергей лебедев, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Сергей Лебедев, Сумская область
В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"*
В Сумской области ударом поражены наемники и боевики РДК и "Кракена"