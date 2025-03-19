https://ria.ru/20250319/udar-2005965447.html

В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"*

В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"* - РИА Новости, 19.03.2025

В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"*

Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса"* и украинских неонацистских... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:06:00+03:00

2025-03-19T14:06:00+03:00

2025-03-19T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумы

сергей лебедев

сумская область

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса"* и украинских неонацистских формирований "Кракен"* (созданы боевиками полка "Азов"*), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью пришло сообщение, что в пригороде Сум атаковано "заведение здравоохранения". И оказалось, что не одно. База отдыха "Зеленый Гай" и спортивно-оздоровительный центр "Универ" оказались полны иностранными "туристами" (иностранными наемниками). Также там присутствовали нацисты из запрещенных в России экстремистских организаций "Кракен"* и "РДК"*. Завалы после прилета до сих пор разбирают", - сказал Лебедев. Координатор пророссийского николаевского сопротивления добавил, что на данный момент после удара было найдено 37 тел.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250319/desantniki-2005963106.html

россия

сумы

сумская область

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Варвара Скокшина

россия, сумы, сергей лебедев, сумская область