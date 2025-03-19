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В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"* - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/udar-2005965447.html
В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"*
В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"* - РИА Новости, 19.03.2025
В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"*
Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса"* и украинских неонацистских... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:06:00+03:00
2025-03-19T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
сергей лебедев
сумская область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса"* и украинских неонацистских формирований "Кракен"* (созданы боевиками полка "Азов"*), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью пришло сообщение, что в пригороде Сум атаковано "заведение здравоохранения". И оказалось, что не одно. База отдыха "Зеленый Гай" и спортивно-оздоровительный центр "Универ" оказались полны иностранными "туристами" (иностранными наемниками). Также там присутствовали нацисты из запрещенных в России экстремистских организаций "Кракен"* и "РДК"*. Завалы после прилета до сих пор разбирают", - сказал Лебедев. Координатор пророссийского николаевского сопротивления добавил, что на данный момент после удара было найдено 37 тел.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250319/desantniki-2005963106.html
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россия, сумы, сергей лебедев, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Сергей Лебедев, Сумская область
В Сумской области ударом поражены боевики РДК* и "Кракена"*

В Сумской области ударом поражены наемники и боевики РДК и "Кракена"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса"* и украинских неонацистских формирований "Кракен"* (созданы боевиками полка "Азов"*), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Ночью пришло сообщение, что в пригороде Сум атаковано "заведение здравоохранения". И оказалось, что не одно. База отдыха "Зеленый Гай" и спортивно-оздоровительный центр "Универ" оказались полны иностранными "туристами" (иностранными наемниками). Также там присутствовали нацисты из запрещенных в России экстремистских организаций "Кракен"* и "РДК"*. Завалы после прилета до сих пор разбирают", - сказал Лебедев.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления добавил, что на данный момент после удара было найдено 37 тел.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыСергей ЛебедевСумская область
 
 
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