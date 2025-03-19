Рейтинг@Mail.ru
ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 19.03.2025 (обновлено: 13:57 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/udar-2005960787.html
ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа - РИА Новости, 19.03.2025
ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, в результате чего погиб один иностранный сотрудник, по меньшей мере еще четыре... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:53:00+03:00
2025-03-19T13:57:00+03:00
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf25d88b5b78519c1ad6dd83f37f2b22.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, в результате чего погиб один иностранный сотрудник, по меньшей мере еще четыре пострадали, сообщает министерство здравоохранения Газы."Пять иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, пострадали в результате обстрела оккупационными войсками их штаба в центральной провинции, один из них скончался сразу по прибытии в больницу "Шухада аль-Акса", - говорится в сообщении минздрава.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250319/izrail-2005863909.html
https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_1f4b2af96e5f31ae98d878e1d845668e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа

ВВС Израиля ударили по зданию ООН в сектора Газа, погиб иностранный сотрудник

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, в результате чего погиб один иностранный сотрудник, по меньшей мере еще четыре пострадали, сообщает министерство здравоохранения Газы.
"Пять иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, пострадали в результате обстрела оккупационными войсками их штаба в центральной провинции, один из них скончался сразу по прибытии в больницу "Шухада аль-Акса", - говорится в сообщении минздрава.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Израиль сотни раз нарушил перемирие, заявили в ХАМАС
03:55
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ
28 февраля, 01:03
 
В миреИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала