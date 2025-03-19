ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа
ВВС Израиля ударили по зданию ООН в сектора Газа, погиб иностранный сотрудник
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, в результате чего погиб один иностранный сотрудник, по меньшей мере еще четыре пострадали, сообщает министерство здравоохранения Газы.
"Пять иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, пострадали в результате обстрела оккупационными войсками их штаба в центральной провинции, один из них скончался сразу по прибытии в больницу "Шухада аль-Акса", - говорится в сообщении минздрава.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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