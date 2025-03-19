https://ria.ru/20250319/udar-2005960787.html

ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа - РИА Новости, 19.03.2025

ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, в результате чего погиб один иностранный сотрудник, по меньшей мере еще четыре... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:53:00+03:00

2025-03-19T13:53:00+03:00

2025-03-19T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по зданию ООН в центральной части сектора Газа, в результате чего погиб один иностранный сотрудник, по меньшей мере еще четыре пострадали, сообщает министерство здравоохранения Газы."Пять иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, пострадали в результате обстрела оккупационными войсками их штаба в центральной провинции, один из них скончался сразу по прибытии в больницу "Шухада аль-Акса", - говорится в сообщении минздрава.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.По данным минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250319/izrail-2005863909.html

https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году