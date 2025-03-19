https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005921218.html

Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры

Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры - РИА Новости, 19.03.2025

Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:51:00+03:00

2025-03-19T11:51:00+03:00

2025-03-19T12:03:00+03:00

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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового функционирования рынков".Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом."Делается все необходимое для здорового функционирования рынков. Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью", - написал Шимшек в соцсети Х.По состоянию на 11.55 мск курс доллара к турецкой лире рос на 6,79%, до 39,175 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула.

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экономика, турция, стамбул, мехмет шимшек, в мире