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Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры - РИА Новости, 19.03.2025
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11:51 19.03.2025 (обновлено: 12:03 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005921218.html
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры - РИА Новости, 19.03.2025
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:51:00+03:00
2025-03-19T12:03:00+03:00
экономика
турция
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мехмет шимшек
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового функционирования рынков".Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом."Делается все необходимое для здорового функционирования рынков. Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью", - написал Шимшек в соцсети Х.По состоянию на 11.55 мск курс доллара к турецкой лире рос на 6,79%, до 39,175 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула.
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экономика, турция, стамбул, мехмет шимшек, в мире
Экономика, Турция, Стамбул, Мехмет Шимшек, В мире
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры

Глава Минфина Турции: правительство принимает меры после падения биржи и лиры

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового функционирования рынков".
Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
"Делается все необходимое для здорового функционирования рынков. Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью", - написал Шимшек в соцсети Х.
По состоянию на 11.55 мск курс доллара к турецкой лире рос на 6,79%, до 39,175 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула.
Полицейские ограждения в Стамбуле после задержания мэра города Экрема Имамоглу. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Стамбуле запретили демонстрации после задержания мэра города
08:45
 
ЭкономикаТурцияСтамбулМехмет ШимшекВ мире
 
 
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