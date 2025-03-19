https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005921218.html
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры - РИА Новости, 19.03.2025
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:51:00+03:00
2025-03-19T11:51:00+03:00
2025-03-19T12:03:00+03:00
экономика
турция
стамбул
мехмет шимшек
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового функционирования рынков".Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом."Делается все необходимое для здорового функционирования рынков. Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью", - написал Шимшек в соцсети Х.По состоянию на 11.55 мск курс доллара к турецкой лире рос на 6,79%, до 39,175 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула.
https://ria.ru/20250319/stambul-2005881279.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, стамбул, мехмет шимшек, в мире
Экономика, Турция, Стамбул, Мехмет Шимшек, В мире
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры
Глава Минфина Турции: правительство принимает меры после падения биржи и лиры