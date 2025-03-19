https://ria.ru/20250319/tula-2006046557.html
Эвакуированную из Суджанского района 101-летнюю женщину доставили в Тулу
Эвакуированную из Суджанского района 101-летнюю женщину доставили в Тулу - РИА Новости, 19.03.2025
Эвакуированную из Суджанского района 101-летнюю женщину доставили в Тулу
Эвакуированную 101-летнюю жительницу Суджанского района Минченко Ольгу Михайловну доставили в Тулу к родственникам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:52:00+03:00
2025-03-19T18:52:00+03:00
2025-03-19T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
тула
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
суджанский район
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ТУЛА, 19 мар – РИА Новости. Эвакуированную 101-летнюю жительницу Суджанского района Минченко Ольгу Михайловну доставили в Тулу к родственникам, передает корреспондент РИА Новости. Женщина прибыла на Московский вокзал города Тулы. На перроне ее встретили родственники, а также бригада скорой медицинской помощи для проведения осмотра. После него пенсионерка вместе с близкими отправилась домой. Во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, Минченко Ольга Михайловна. Ее доставили в больницу. В Центре медицины катастроф агентству рассказали, что к женщине приехала родственница из Тулы, которая намеревается ее забрать. Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта.
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
тула
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Тула, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Суджанский район
Эвакуированную из Суджанского района 101-летнюю женщину доставили в Тулу
Эвакуированную 101-летнюю жительницу Суджанского района привезли в Тулу к родным