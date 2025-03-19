https://ria.ru/20250319/tula-2006046557.html

Эвакуированную из Суджанского района 101-летнюю женщину доставили в Тулу

Эвакуированную из Суджанского района 101-летнюю женщину доставили в Тулу - РИА Новости, 19.03.2025

Эвакуированную из Суджанского района 101-летнюю женщину доставили в Тулу

Эвакуированную 101-летнюю жительницу Суджанского района Минченко Ольгу Михайловну доставили в Тулу к родственникам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:52:00+03:00

2025-03-19T18:52:00+03:00

2025-03-19T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

тула

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

суджанский район

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ТУЛА, 19 мар – РИА Новости. Эвакуированную 101-летнюю жительницу Суджанского района Минченко Ольгу Михайловну доставили в Тулу к родственникам, передает корреспондент РИА Новости. Женщина прибыла на Московский вокзал города Тулы. На перроне ее встретили родственники, а также бригада скорой медицинской помощи для проведения осмотра. После него пенсионерка вместе с близкими отправилась домой. Во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, Минченко Ольга Михайловна. Ее доставили в больницу. В Центре медицины катастроф агентству рассказали, что к женщине приехала родственница из Тулы, которая намеревается ее забрать. Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта.

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

тула

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тула, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), суджанский район