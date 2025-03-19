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Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ

Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ - РИА Новости, 19.03.2025

Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ

Полиция округа Фэрфакс в американском штате Виргиния сообщила, что "инцидент с блокированием" у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ)... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:30:00+03:00

2025-03-19T23:30:00+03:00

2025-03-19T23:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Полиция округа Фэрфакс в американском штате Виргиния сообщила, что "инцидент с блокированием" у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США урегулирован, подозреваемый задержан.В среду правоохранители сообщили о перекрытии дорог у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли близ Вашингтона из-за инцидента."Инцидент с блокированием был урегулирован. Подозреваемый сдался полицейскому управлению округа Фэрфакс и находится под стражей", - сообщает полиция на своей странице в соцсети X.Телеканал ABC сообщал, что неизвестный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, у здания штаб-квартиры ЦРУ. По данным телеканала, правоохранители вели с ним переговоры в течение нескольких часов.

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в мире, виргиния, центральное разведывательное управление (цру), сша