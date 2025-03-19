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Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ - РИА Новости, 19.03.2025
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23:30 19.03.2025 (обновлено: 23:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tsru-2006083711.html
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ - РИА Новости, 19.03.2025
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ
Полиция округа Фэрфакс в американском штате Виргиния сообщила, что "инцидент с блокированием" у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ)... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:30:00+03:00
2025-03-19T23:45:00+03:00
в мире
виргиния
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Полиция округа Фэрфакс в американском штате Виргиния сообщила, что "инцидент с блокированием" у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США урегулирован, подозреваемый задержан.В среду правоохранители сообщили о перекрытии дорог у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли близ Вашингтона из-за инцидента."Инцидент с блокированием был урегулирован. Подозреваемый сдался полицейскому управлению округа Фэрфакс и находится под стражей", - сообщает полиция на своей странице в соцсети X.Телеканал ABC сообщал, что неизвестный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, у здания штаб-квартиры ЦРУ. По данным телеканала, правоохранители вели с ним переговоры в течение нескольких часов.
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в мире, виргиния, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Виргиния, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ

Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ в Ленгли

© Getty Images / Andrew HarnikСотрудники правоохранительных органов возле штаб-квартиры ЦРУ в штате Вирджиния. 19 марта 2025
Сотрудники правоохранительных органов возле штаб-квартиры ЦРУ в штате Вирджиния. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Полиция округа Фэрфакс в американском штате Виргиния сообщила, что "инцидент с блокированием" у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США урегулирован, подозреваемый задержан.
В среду правоохранители сообщили о перекрытии дорог у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли близ Вашингтона из-за инцидента.
"Инцидент с блокированием был урегулирован. Подозреваемый сдался полицейскому управлению округа Фэрфакс и находится под стражей", - сообщает полиция на своей странице в соцсети X.
Телеканал ABC сообщал, что неизвестный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, у здания штаб-квартиры ЦРУ. По данным телеканала, правоохранители вели с ним переговоры в течение нескольких часов.
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В миреВиргинияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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