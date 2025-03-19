https://ria.ru/20250319/tsru-2006083711.html
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ - РИА Новости, 19.03.2025
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ
Полиция округа Фэрфакс в американском штате Виргиния сообщила, что "инцидент с блокированием" у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ)... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:30:00+03:00
2025-03-19T23:30:00+03:00
2025-03-19T23:45:00+03:00
в мире
виргиния
центральное разведывательное управление (цру)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006053787_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1da5561ff673ec32bfdaa1e4fd0d46f6.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Полиция округа Фэрфакс в американском штате Виргиния сообщила, что "инцидент с блокированием" у штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США урегулирован, подозреваемый задержан.В среду правоохранители сообщили о перекрытии дорог у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли близ Вашингтона из-за инцидента."Инцидент с блокированием был урегулирован. Подозреваемый сдался полицейскому управлению округа Фэрфакс и находится под стражей", - сообщает полиция на своей странице в соцсети X.Телеканал ABC сообщал, что неизвестный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, у здания штаб-квартиры ЦРУ. По данным телеканала, правоохранители вели с ним переговоры в течение нескольких часов.
https://ria.ru/20240725/fbr-1961946439.html
виргиния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006053787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e432c5638d7afc001ef0d189efc8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виргиния, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Виргиния, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ
Полиция урегулировала инцидент с блокированием у штаб-квартиры ЦРУ в Ленгли