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У штаб-квартиры ЦРУ близ Вашингтона перекрыли дороги из-за инцидента

У штаб-квартиры ЦРУ близ Вашингтона перекрыли дороги из-за инцидента - РИА Новости, 19.03.2025

У штаб-квартиры ЦРУ близ Вашингтона перекрыли дороги из-за инцидента

Дороги перекрыли у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли близ Вашингтона из-за инцидента, сообщили местные правоохранители. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:15:00+03:00

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в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Дороги перекрыли у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли близ Вашингтона из-за инцидента, сообщили местные правоохранители.Как сообщила полиция округа в соцсети Х, дорога у штаб-квартиры ЦРУ перекрыта "в связи с инцидентом с блокированием". Как следует из публикации, речь идет об улице на парковку у здания ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния.Со своей стороны телеканал Fox News сообщает, что на месте работает спецназ, а также саперы, хотя подтверждения о взрывных устройствах нет.

https://ria.ru/20241019/ssha-1978878674.html

вашингтон (штат)

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в мире, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), виргиния