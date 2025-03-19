https://ria.ru/20250319/tsru-2005873986.html

США прослушивали посольство СССР в Японии

США прослушивали посольство СССР в Японии - РИА Новости, 19.03.2025

США прослушивали посольство СССР в Японии

Американские спецслужбы тайно прослушивали телефонную линию советского посольства в Японии и зафиксировали переговоры дипломатов СССР с японскими активистами... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:45:00+03:00

2025-03-19T06:45:00+03:00

2025-03-19T06:45:00+03:00

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сергей анисимов

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Американские спецслужбы тайно прослушивали телефонную линию советского посольства в Японии и зафиксировали переговоры дипломатов СССР с японскими активистами антивоенной организации Beheiren, говорится в ранее засекреченном документе ЦРУ, опубликованном во вторник национальным архивом США. "Точные детали того, как была налажена эта связь, известны благодаря тайной прослушке телефонной линии советского посольства. Имеется полная стенограмма двух звонков от 30 октября: первый сделал Брайан Виктория главному пресс-атташе Николаю Васильевичу, второй – генеральный секретарь Beheiren Ёсикава первому секретарю Сергею Анисимову. В разговоре Ёсикава срочно запросил частную встречу в тот же день для обсуждения чрезвычайно важного и деликатного вопроса, которым, без сомнений, был вопрос четырёх американских моряков-дезертиров", – говорится в документе ЦРУ. В рассекреченном материале также отмечается, что четверо американских моряков впоследствии покинули Японию 11 ноября на советском пассажирском судне "Байкал". Авторы документа называют операцию "наиболее успешной акцией" за всю историю существования Beheiren, которая принесла организации значительные политические дивиденды и финансовую поддержку по всей Японии. Beheiren ("Комитет за мир во Вьетнаме") – японская антивоенная группа, основанная в 1965 году для противодействия участию США во Вьетнамской войне. Документ был обнародован во вторник вечером национальным архивом США по распоряжению президента Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250319/ssha-2005873263.html

https://ria.ru/20250319/kennedi-2005873084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, ссср, сергей анисимов, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)