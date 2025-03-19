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США прослушивали посольство СССР в Японии - РИА Новости, 19.03.2025
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06:45 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/tsru-2005873986.html
США прослушивали посольство СССР в Японии
США прослушивали посольство СССР в Японии - РИА Новости, 19.03.2025
США прослушивали посольство СССР в Японии
Американские спецслужбы тайно прослушивали телефонную линию советского посольства в Японии и зафиксировали переговоры дипломатов СССР с японскими активистами... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:45:00+03:00
2025-03-19T06:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Американские спецслужбы тайно прослушивали телефонную линию советского посольства в Японии и зафиксировали переговоры дипломатов СССР с японскими активистами антивоенной организации Beheiren, говорится в ранее засекреченном документе ЦРУ, опубликованном во вторник национальным архивом США. "Точные детали того, как была налажена эта связь, известны благодаря тайной прослушке телефонной линии советского посольства. Имеется полная стенограмма двух звонков от 30 октября: первый сделал Брайан Виктория главному пресс-атташе Николаю Васильевичу, второй – генеральный секретарь Beheiren Ёсикава первому секретарю Сергею Анисимову. В разговоре Ёсикава срочно запросил частную встречу в тот же день для обсуждения чрезвычайно важного и деликатного вопроса, которым, без сомнений, был вопрос четырёх американских моряков-дезертиров", – говорится в документе ЦРУ. В рассекреченном материале также отмечается, что четверо американских моряков впоследствии покинули Японию 11 ноября на советском пассажирском судне "Байкал". Авторы документа называют операцию "наиболее успешной акцией" за всю историю существования Beheiren, которая принесла организации значительные политические дивиденды и финансовую поддержку по всей Японии. Beheiren ("Комитет за мир во Вьетнаме") – японская антивоенная группа, основанная в 1965 году для противодействия участию США во Вьетнамской войне. Документ был обнародован во вторник вечером национальным архивом США по распоряжению президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250319/ssha-2005873263.html
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в мире, япония, сша, ссср, сергей анисимов, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Япония, США, СССР, Сергей Анисимов, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США прослушивали посольство СССР в Японии

США в 70-х прослушивали посольство СССР в Японии и перехватывали разговоры

© AP PhotoОбщий вид на здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления, ЦРУ в Лэнгли. 1962 год
Общий вид на здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления, ЦРУ в Лэнгли. 1962 год - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Общий вид на здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления, ЦРУ в Лэнгли. 1962 год. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Американские спецслужбы тайно прослушивали телефонную линию советского посольства в Японии и зафиксировали переговоры дипломатов СССР с японскими активистами антивоенной организации Beheiren, говорится в ранее засекреченном документе ЦРУ, опубликованном во вторник национальным архивом США.
"Точные детали того, как была налажена эта связь, известны благодаря тайной прослушке телефонной линии советского посольства. Имеется полная стенограмма двух звонков от 30 октября: первый сделал Брайан Виктория главному пресс-атташе Николаю Васильевичу, второй – генеральный секретарь Beheiren Ёсикава первому секретарю Сергею Анисимову. В разговоре Ёсикава срочно запросил частную встречу в тот же день для обсуждения чрезвычайно важного и деликатного вопроса, которым, без сомнений, был вопрос четырёх американских моряков-дезертиров", – говорится в документе ЦРУ.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ЦРУ в 70-х годах заводило досье на всех дипломатов
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В рассекреченном материале также отмечается, что четверо американских моряков впоследствии покинули Японию 11 ноября на советском пассажирском судне "Байкал". Авторы документа называют операцию "наиболее успешной акцией" за всю историю существования Beheiren, которая принесла организации значительные политические дивиденды и финансовую поддержку по всей Японии.
Beheiren ("Комитет за мир во Вьетнаме") – японская антивоенная группа, основанная в 1965 году для противодействия участию США во Вьетнамской войне.
Документ был обнародован во вторник вечером национальным архивом США по распоряжению президента Дональда Трампа.
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В миреЯпонияСШАСССРСергей АнисимовДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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