https://ria.ru/20250319/tramp-2006069134.html

Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС

Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций и что если США будут владеть... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:46:00+03:00

2025-03-19T20:46:00+03:00

2025-03-19T21:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры, заявил в среду Белый дом."Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры". - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

https://ria.ru/20250319/tramp-2006068843.html

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сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский