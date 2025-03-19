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Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС - РИА Новости, 19.03.2025
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20:46 19.03.2025 (обновлено: 21:00 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2006069134.html
Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС
Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций и что если США будут владеть... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:46:00+03:00
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в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры, заявил в среду Белый дом."Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры". - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский
США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС

Белый дом: Трамп заявил Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении АЭС

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры, заявил в среду Белый дом.
"Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры". - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине
Вчера, 20:46
 
СШАУкраинаВ миреДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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