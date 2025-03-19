https://ria.ru/20250319/tramp-2006068843.html

Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине

Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:46:00+03:00

2025-03-19T20:46:00+03:00

2025-03-19T21:05:00+03:00

в мире

украина

сша

дональд трамп

саудовская аравия

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Президент (Трамп - ред.) проинструктировал работать дальше над техническими вопросами, связанными с установлением и расширением частичного прекращения огня. Он указал своим советникам проводить эту работу как можно быстрее", - сказала она на брифинге.По словам Левитт, переговорная команда Трампа "на неделе направляется в Саудовскую Аравию" для продолжения дискуссий "касательно санкций и любых других деталей"."Президент подчеркнул, что на следующих встречах команды смогут договориться по всем необходимым аспектам для продвижения", - добавила она.

https://ria.ru/20250319/ssha-2006068631.html

украина

сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, дональд трамп, саудовская аравия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)