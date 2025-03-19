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Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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20:46 19.03.2025 (обновлено: 21:05 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2006068843.html
Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине
Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине
Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:46:00+03:00
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в мире
украина
сша
дональд трамп
саудовская аравия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Президент (Трамп - ред.) проинструктировал работать дальше над техническими вопросами, связанными с установлением и расширением частичного прекращения огня. Он указал своим советникам проводить эту работу как можно быстрее", - сказала она на брифинге.По словам Левитт, переговорная команда Трампа "на неделе направляется в Саудовскую Аравию" для продолжения дискуссий "касательно санкций и любых других деталей"."Президент подчеркнул, что на следующих встречах команды смогут договориться по всем необходимым аспектам для продвижения", - добавила она.
https://ria.ru/20250319/ssha-2006068631.html
украина
сша
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в мире, украина, сша, дональд трамп, саудовская аравия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Саудовская Аравия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Трамп потребовал от своей команды скорее проработать шаги по Украине

Белый дом: команда Трампа проработает шаги по Украине, с Россией обсудят санкции

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«
"Президент (Трамп - ред.) проинструктировал работать дальше над техническими вопросами, связанными с установлением и расширением частичного прекращения огня. Он указал своим советникам проводить эту работу как можно быстрее", - сказала она на брифинге.
По словам Левитт, переговорная команда Трампа "на неделе направляется в Саудовскую Аравию" для продолжения дискуссий "касательно санкций и любых других деталей".
"Президент подчеркнул, что на следующих встречах команды смогут договориться по всем необходимым аспектам для продвижения", - добавила она.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампСаудовская АравияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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