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Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025
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20:46 19.03.2025 (обновлено: 21:22 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2006068748.html
Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским
Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025
Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины, сообщила... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:46:00+03:00
2025-03-19T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Основные ее заявления:Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Накануне вечером президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, сша, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Основные ее заявления:
  • США готовы помочь Украине в управлении электрическими и ядерными станциями.
  • Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для них и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.
  • Администрации Белого дома поручается работать над техническими вопросами установления и расширения прекращения огня.
  • От экспертов нацбезопасности требуется как можно скорее проработать детали дальнейших шагов по Украине.
  • США продолжат передавать Киеву разведывательную информацию.
  • Вашингтон сейчас фокусируется на долгосрочном мирном соглашении, но не отказывается от подписания сделки по минеральным ресурсам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
Вчера, 11:58
Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.
Накануне вечером президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Дело решенное". В Раде раскрыли, что США уготовили Зеленскому
Вчера, 17:15
При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
18 марта, 22:15
 
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