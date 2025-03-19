Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Основные ее заявления:
- США готовы помочь Украине в управлении электрическими и ядерными станциями.
- Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для них и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.
- Администрации Белого дома поручается работать над техническими вопросами установления и расширения прекращения огня.
- От экспертов нацбезопасности требуется как можно скорее проработать детали дальнейших шагов по Украине.
- США продолжат передавать Киеву разведывательную информацию.
- Вашингтон сейчас фокусируется на долгосрочном мирном соглашении, но не отказывается от подписания сделки по минеральным ресурсам.
Накануне вечером президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
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