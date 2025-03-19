https://ria.ru/20250319/tramp-2006068748.html

Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским

Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025

Белый дом сообщил подробности разговора Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины, сообщила... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:46:00+03:00

2025-03-19T20:46:00+03:00

2025-03-19T21:22:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Основные ее заявления:Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Накануне вечером президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот удар — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима и это вызывает озабоченность.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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в мире, сша, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп