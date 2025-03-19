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Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2025
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20:36 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/tramp-2006067605.html
Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня, пишут СМИ
Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:36:00+03:00
2025-03-19T20:36:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Разговор президентов Украины и США длился почти час. Трамп рассказал, о чем говорили с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным в отношении Украины. Также согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили и вопрос освобождения пленных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в среду Трамп заявил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером во вторник. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по объектам энергетики.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html
https://ria.ru/20250319/tramp-2006043877.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня, пишут СМИ

Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
"Разговор президентов Украины и США длился почти час. Трамп рассказал, о чем говорили с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным в отношении Украины. Также согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили и вопрос освобождения пленных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Зеленский об ожидании телефонного звонка от Трампа - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На Западе заметили странное поведение Зеленского после звонка Трампа Путину
Вчера, 16:09
Ранее в среду Трамп заявил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером во вторник.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по объектам энергетики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп провел разговор с Зеленским
Вчера, 18:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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