https://ria.ru/20250319/tramp-2006067605.html

Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня, пишут СМИ

Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:36:00+03:00

2025-03-19T20:36:00+03:00

2025-03-19T20:36:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000818364_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_3ada4116471d156c5271d5ced84d8989.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Разговор президентов Украины и США длился почти час. Трамп рассказал, о чем говорили с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным в отношении Украины. Также согласовали детали режима тишины в небе, на море, а также, как можно достичь тишины на фронте. Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили и вопрос освобождения пленных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в среду Трамп заявил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером во вторник. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Так, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. Зеленский также заявил, что поддерживает отказ от нанесения ударов по объектам энергетики.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html

https://ria.ru/20250319/tramp-2006043877.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский