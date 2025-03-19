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Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США - РИА Новости, 19.03.2025
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20:31 19.03.2025 (обновлено: 20:36 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2006066376.html
Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США
Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США
Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне разговора подчеркнули необходимость улучшать двусторонние... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:31:00+03:00
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в мире
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
россия
владимир путин
дональд трамп
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне разговора подчеркнули необходимость улучшать двусторонние отношения России и Штатов, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Оба лидера подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений США и России", - сказала Левитт на брифинге.Она добавила, что Трамп и Путин согласились о том, что украинский конфликт должен закончится "долгосрочным миром".
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в мире, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, владимир путин, дональд трамп, администрация президента сша
В мире, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Администрация президента США
Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США

Белый дом: Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений РФ и США

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне разговора подчеркнули необходимость улучшать двусторонние отношения России и Штатов, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«
"Оба лидера подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений США и России", - сказала Левитт на брифинге.
Она добавила, что Трамп и Путин согласились о том, что украинский конфликт должен закончится "долгосрочным миром".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
Вчера, 11:58
 
В миреСШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)РоссияВладимир ПутинДональд ТрампАдминистрация президента США
 
 
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