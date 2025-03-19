https://ria.ru/20250319/tramp-2006066376.html
Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США
Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США
Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне разговора подчеркнули необходимость улучшать двусторонние... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:31:00+03:00
2025-03-19T20:31:00+03:00
2025-03-19T20:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне разговора подчеркнули необходимость улучшать двусторонние отношения России и Штатов, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Оба лидера подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений США и России", - сказала Левитт на брифинге.Она добавила, что Трамп и Путин согласились о том, что украинский конфликт должен закончится "долгосрочным миром".
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, владимир путин, дональд трамп, администрация президента сша
В мире, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Администрация президента США
Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США
Белый дом: Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений РФ и США