https://ria.ru/20250319/tramp-2006066376.html

Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США

Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения отношений России и США

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне разговора подчеркнули необходимость улучшать двусторонние... РИА Новости, 19.03.2025

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в мире

сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

россия

владимир путин

дональд трамп

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне разговора подчеркнули необходимость улучшать двусторонние отношения России и Штатов, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Оба лидера подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений США и России", - сказала Левитт на брифинге.Она добавила, что Трамп и Путин согласились о том, что украинский конфликт должен закончится "долгосрочным миром".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, владимир путин, дональд трамп, администрация президента сша