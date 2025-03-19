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Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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20:26 19.03.2025 (обновлено: 20:33 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2006065826.html
Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине
Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.03.2025
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине.Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине

Белый дом: Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине раз и навсегда

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине.
Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
Вчера, 11:58
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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