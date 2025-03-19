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Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине

Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.03.2025

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине.Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)