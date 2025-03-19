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Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине
Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:26:00+03:00
2025-03-19T20:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине "раз и навсегда", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он полон решимости завершить это раз и навсегда", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя усилия американского лидера по завершению конфликта на Украине.Левитт добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе разговора согласились, что украинский конфликт должен завершиться "долгосрочным миром".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Белый дом заявил о планах Трампа добиться завершения конфликта на Украине
Белый дом: Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине раз и навсегда