Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки с Ираном
Axios: Трамп в письме Хаменеи установил срок для заключения новой ядерной сделки
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"В письме президента Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи был установлен срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки", - говорится в публикации портала со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных источника.
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Как отмечает Axios, на данный момент неясно, от какой даты будет отсчитываться указанный период - от момента доставки письма или от начала переговоров.
Согласно сообщению портала, об отправке письма Ирану Белый дом заблаговременно проинформировал своих союзников, в частности, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Трамп 7 марта заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана и предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный и дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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