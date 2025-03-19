https://ria.ru/20250319/tramp-2006064121.html

Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки с Ираном

Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки, сообщает портал Axios... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:12:00+03:00

2025-03-19T20:12:00+03:00

2025-03-19T20:37:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."В письме президента Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи был установлен срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки", - говорится в публикации портала со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных источника.Как отмечает Axios, на данный момент неясно, от какой даты будет отсчитываться указанный период - от момента доставки письма или от начала переговоров.По словам источников, в письме Трамп также заявил, что не хочет, чтобы переговоры затягивались на неопределенный срок. Однако, если Тегеран отвергнет предложение американского лидера, шансы на начало атак США или Израиля на ядерные объекты Ирана "резко" возрастут, добавляет Axios.Согласно сообщению портала, об отправке письма Ирану Белый дом заблаговременно проинформировал своих союзников, в частности, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.Трамп 7 марта заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана и предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный и дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250318/iran-2005608818.html

https://ria.ru/20250312/peregovory-2004432239.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи