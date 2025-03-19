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Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025
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18:45 19.03.2025 (обновлено: 18:53 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2006044978.html
Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским
Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:45:00+03:00
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владимир зеленский
сша
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в мире
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне."Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы... на пути к этому", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Президент США добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу поделиться "подходящим описанием" затронутых тем, и вскоре госдеп опубликует соответствующее заявление.
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россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, москва, в мире, владимир путин
Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Москва, В мире, Владимир Путин
Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским

Трамп: разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.
«
"Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы... на пути к этому", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу поделиться "подходящим описанием" затронутых тем, и вскоре госдеп опубликует соответствующее заявление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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РоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАМоскваВ миреВладимир Путин
 
 
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