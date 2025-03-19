https://ria.ru/20250319/tramp-2006044978.html

Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским

Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:45:00+03:00

2025-03-19T18:45:00+03:00

2025-03-19T18:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне."Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы... на пути к этому", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Президент США добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу поделиться "подходящим описанием" затронутых тем, и вскоре госдеп опубликует соответствующее заявление.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, москва, в мире, владимир путин