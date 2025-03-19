https://ria.ru/20250319/tramp-2006043877.html
Трамп провел разговор с Зеленским
Трамп провел разговор с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп провел разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:44:00+03:00
2025-03-19T18:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева."Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы <…> на пути к этому", — написал он. По словам американского президента, он поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу дать "точное описание" обсуждавшихся тем. Госдепартамент вскоре опубликует соответствующее заявление.Разговор президентов России и СШАПутин и Трамп побеседовали по телефону накануне вечером. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Эта станция занимается перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области Украины.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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россия, сша, украина
Трамп провел разговор с Зеленским
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social
, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева.
«
"Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы <…> на пути к этому", — написал он.
По словам американского президента, он поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу дать "точное описание" обсуждавшихся тем. Госдепартамент вскоре опубликует соответствующее заявление.
Разговор президентов России и США
Путин и Трамп побеседовали по телефону накануне вечером. По словам пресс-службы Кремля, они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений. Среди прочего Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
При этом всего через несколько часов после этих переговоров киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Эта станция занимается перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа.
Российские же военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области Украины
.