https://ria.ru/20250319/tramp-2006043562.html

Трамп заявил, что разговор с Зеленским продолжался час

Трамп заявил, что разговор с Зеленским продолжался час - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп заявил, что разговор с Зеленским продолжался час

Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:43:00+03:00

2025-03-19T18:43:00+03:00

2025-03-19T19:00:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева."Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html

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сша, россия, в мире, москва, киев, дональд трамп, владимир зеленский