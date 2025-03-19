https://ria.ru/20250319/tramp-2006043562.html
Трамп заявил, что разговор с Зеленским продолжался час
Трамп заявил, что разговор с Зеленским продолжался час - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп заявил, что разговор с Зеленским продолжался час
Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:43:00+03:00
2025-03-19T18:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева."Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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США, Россия, В мире, Москва, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что разговор с Зеленским продолжался час
Президент США Трамп заявил, что разговор с Зеленским продолжался около часа