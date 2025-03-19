https://ria.ru/20250319/tramp-2005997315.html

Трамп поручил своей администрации подключаться к контактам с Россией

Трамп поручил своей администрации подключаться к контактам с Россией - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп поручил своей администрации подключаться к контактам с Россией

Трамп поручил администрации, включая руководство Госдепа, Пентагона и ЦРУ, подключаться к контактам с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:51:00+03:00

2025-03-19T15:51:00+03:00

2025-03-19T17:18:00+03:00

государственный департамент сша

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

россия

дональд трамп

стив уиткофф

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Трамп поручил администрации, включая руководство Госдепа, Пентагона и ЦРУ, подключаться к контактам с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Трамп поручил членам своей администрации, включая руководство ЦРУ, Пентагона, госдепа и других ведомств подключиться к работе с Москвой", - сказал Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV.По его словам, все вовлечены в этот процесс. "Это по-настоящему удивительно видеть. Я думаю, люди порадуются, и вы увидите позитивные результаты в ближайшее время", - заявил спецпосланник Трампа."Мы здесь на пути к достижению, думаю, вы услышите о позитивных вещах в продолжении разговоров", - добавил он.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

государственный департамент сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), россия, дональд трамп, стив уиткофф, в мире, сша