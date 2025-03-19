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Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
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13:16 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/tramp-2005944069.html
Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп
Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден был неспособен разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:16:00+03:00
2025-03-19T13:16:00+03:00
дональд трамп
джо байден
владимир путин
россия
сша
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден был неспособен разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. "Они вообще не разговаривали. Байден был неспособен разговаривать", - сказал он в интервью газете Washington Examiner. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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дональд трамп, джо байден, владимир путин, россия, сша, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп

Трамп: Байден был неспособен разговаривать с Путиным, они вообще не беседовали

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден был неспособен разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Они вообще не разговаривали. Байден был неспособен разговаривать", - сказал он в интервью газете Washington Examiner.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Телефонному разговору с Путиным предшествовали другие беседы, заявил Трамп
13:04
 
Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинРоссияСШАВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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