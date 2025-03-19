https://ria.ru/20250319/tramp-2005944069.html

Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп

Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025

Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден был неспособен разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:16:00+03:00

2025-03-19T13:16:00+03:00

2025-03-19T13:16:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден был неспособен разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. "Они вообще не разговаривали. Байден был неспособен разговаривать", - сказал он в интервью газете Washington Examiner. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005940364.html

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дональд трамп, джо байден, владимир путин, россия, сша, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)