https://ria.ru/20250319/tramp-2005944069.html
Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп
Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден был неспособен разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:16:00+03:00
2025-03-19T13:16:00+03:00
2025-03-19T13:16:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден был неспособен разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. "Они вообще не разговаривали. Байден был неспособен разговаривать", - сказал он в интервью газете Washington Examiner. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Байден был неспособен разговаривать с Путиным, заявил Трамп
Трамп: Байден был неспособен разговаривать с Путиным, они вообще не беседовали