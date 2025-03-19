https://ria.ru/20250319/tramp-2005931420.html

"Очень сильный": Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным

"Очень сильный": Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным - РИА Новости, 19.03.2025

"Очень сильный": Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп, говоря о впечатлениях о российском лидере Владимире Путине после разговора с ним, отметил, что тот был очень сильным. РИА Новости, 19.03.2025

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о впечатлениях о российском лидере Владимире Путине после разговора с ним, отметил, что тот был очень сильным. В ходе интервью газете Washington Examiner американскому лидеру задали вопрос о том, как президент России вел себя во время беседы. "Путин был очень твердым, очень сильным, каковым он и является", - отметил Трамп. По мнению американского президента, Путин серьезно настроен на завершение украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)