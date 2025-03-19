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Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
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02:39 19.03.2025 (обновлено: 02:58 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2005859433.html
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп
Китай отчаянно нуждается в торговле с Соединёнными Штатами, однако Вашингтон должен сократить торговый дефицит с Пекином, заявил во вторник президент США... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:39:00+03:00
2025-03-19T02:58:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Китай отчаянно нуждается в торговле с Соединёнными Штатами, однако Вашингтон должен сократить торговый дефицит с Пекином, заявил во вторник президент США Дональд Трамп."Китаю мы нужны в плане торговли очень сильно, отчаянно, но мы должны навести порядок с дефицитом. Сейчас у нас более чем триллионный дефицит с Китаем – в это трудно поверить, но мы займёмся этим", – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox.По его словам, США будут стремиться к дружественным отношениям как с Китаем, так и с Россией."У России намного меньше населения, чем у Китая, и между нами всегда были отношения естественных противников. Сейчас, возможно, они дружелюбны, но мы будем дружелюбны с обеими странами. Я думаю, что мы будем дружелюбны с обеими странами", – сказал он.
https://ria.ru/20250310/vashington-2004190413.html
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китай, сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат), пекин
Китай, США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Пекин
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп

Трамп: Китай нуждается в торговле с США, но надо сократить торговый дефицит

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Китай отчаянно нуждается в торговле с Соединёнными Штатами, однако Вашингтон должен сократить торговый дефицит с Пекином, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Китаю мы нужны в плане торговли очень сильно, отчаянно, но мы должны навести порядок с дефицитом. Сейчас у нас более чем триллионный дефицит с Китаем – в это трудно поверить, но мы займёмся этим", – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox.
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По его словам, США будут стремиться к дружественным отношениям как с Китаем, так и с Россией.
"У России намного меньше населения, чем у Китая, и между нами всегда были отношения естественных противников. Сейчас, возможно, они дружелюбны, но мы будем дружелюбны с обеими странами. Я думаю, что мы будем дружелюбны с обеими странами", – сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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