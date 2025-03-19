https://ria.ru/20250319/tramp-2005859433.html
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп
Китай отчаянно нуждается в торговле с Соединёнными Штатами, однако Вашингтон должен сократить торговый дефицит с Пекином, заявил во вторник президент США... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:39:00+03:00
2025-03-19T02:39:00+03:00
2025-03-19T02:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Китай отчаянно нуждается в торговле с Соединёнными Штатами, однако Вашингтон должен сократить торговый дефицит с Пекином, заявил во вторник президент США Дональд Трамп."Китаю мы нужны в плане торговли очень сильно, отчаянно, но мы должны навести порядок с дефицитом. Сейчас у нас более чем триллионный дефицит с Китаем – в это трудно поверить, но мы займёмся этим", – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox.По его словам, США будут стремиться к дружественным отношениям как с Китаем, так и с Россией."У России намного меньше населения, чем у Китая, и между нами всегда были отношения естественных противников. Сейчас, возможно, они дружелюбны, но мы будем дружелюбны с обеими странами. Я думаю, что мы будем дружелюбны с обеими странами", – сказал он.
https://ria.ru/20250310/vashington-2004190413.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат), пекин
Китай, США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Пекин
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп
Трамп: Китай нуждается в торговле с США, но надо сократить торговый дефицит