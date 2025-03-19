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Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
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02:18 19.03.2025 (обновлено: 02:27 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858223.html
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп
Солдаты США не участвуют в конфликте на Украине, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:18:00+03:00
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в мире
украина
сша
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Солдаты США не участвуют в конфликте на Украине, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и всё привело бы к третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно, но ведь в мире происходят странные вещи", - сказал Трамп.Он добавил, что стремится как можно скорее завершить украинский конфликт и достичь мира, поскольку продолжающееся кровопролитие недопустимо.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп

Трамп: участие солдат США в конфликте на Украине привело бы к Третьей мировой

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Солдаты США не участвуют в конфликте на Украине, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и всё привело бы к третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно, но ведь в мире происходят странные вещи", - сказал Трамп.
Он добавил, что стремится как можно скорее завершить украинский конфликт и достичь мира, поскольку продолжающееся кровопролитие недопустимо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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