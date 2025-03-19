https://ria.ru/20250319/tramp-2005858223.html

Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп

Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025

Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп

Солдаты США не участвуют в конфликте на Украине, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:18:00+03:00

2025-03-19T02:18:00+03:00

2025-03-19T02:27:00+03:00

в мире

украина

сша

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Солдаты США не участвуют в конфликте на Украине, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и всё привело бы к третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно, но ведь в мире происходят странные вещи", - сказал Трамп.Он добавил, что стремится как можно скорее завершить украинский конфликт и достичь мира, поскольку продолжающееся кровопролитие недопустимо.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, сша, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)