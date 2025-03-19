https://ria.ru/20250319/tramp-2005858223.html
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2025
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп
Солдаты США не участвуют в конфликте на Украине, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:18:00+03:00
2025-03-19T02:18:00+03:00
2025-03-19T02:27:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Солдаты США не участвуют в конфликте на Украине, однако иная ситуация могла бы привести к третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и всё привело бы к третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно, но ведь в мире происходят странные вещи", - сказал Трамп.Он добавил, что стремится как можно скорее завершить украинский конфликт и достичь мира, поскольку продолжающееся кровопролитие недопустимо.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине, заявил Трамп
Трамп: участие солдат США в конфликте на Украине привело бы к Третьей мировой