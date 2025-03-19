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Трамп заявил о преимуществе России на поле боя - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 19.03.2025 (обновлено: 14:13 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2005857752.html
Трамп заявил о преимуществе России на поле боя
Трамп заявил о преимуществе России на поле боя - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп заявил о преимуществе России на поле боя
Россия добилась преимущества на поле боя, окружив порядка 2,5 тысячи украинских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox... РИА Новости, 19.03.2025
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2025-03-19T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Россия добилась преимущества на поле боя, окружив порядка 2,5 тысячи украинских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим", — сказал он.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Трамп заявил о преимуществе России на поле боя

Трамп: Россия получила преимущество, окружив порядка 2,5 тысячи солдат ВСУ

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Россия добилась преимущества на поле боя, окружив порядка 2,5 тысячи украинских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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