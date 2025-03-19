https://ria.ru/20250319/tramp-2005857752.html

Трамп заявил о преимуществе России на поле боя

Трамп заявил о преимуществе России на поле боя - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп заявил о преимуществе России на поле боя

Россия добилась преимущества на поле боя, окружив порядка 2,5 тысячи украинских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:12:00+03:00

2025-03-19T02:12:00+03:00

2025-03-19T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Россия добилась преимущества на поле боя, окружив порядка 2,5 тысячи украинских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим", — сказал он.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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