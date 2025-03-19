Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США
Трамп подписал меморандум об исключении DEI из дипломатической службы США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал официальный меморандум, исключающий принципы разнообразия, равенства, инклюзии и доступности (DEI) из критериев работы американской дипломатической службы, документ опубликованном на официальном аккаунте Белого дома в соцсети X.
"В последние четыре года разделяющие и дискриминационные политики были систематически внедрены в каждую часть федерального правительства, включая процессы найма и оценки эффективности в дипломатической службе", – говорится в документе.
В меморандуме отмечается, что наем на должности, связанные с внешней политикой, как и в других сферах правительства, "должен основываться исключительно на заслугах".
Госсекретарю США Марко Рубио поручено пересмотреть критерии для назначения и повышения в дипломатической службе на 2022-2025 годы и исключить из них ссылку на DEI-принцип. Также предписано не учитывать расу, пол, религию или происхождение при решении кадровых вопросов.
В документе также говорится, что необходимо установить, имели ли место случаи незаконной дискриминации в дипломатической службе, включая действия, продиктованные "дискриминационной идеологией равенства".