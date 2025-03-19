https://ria.ru/20250319/tramp-2005849338.html

Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США

Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США

Президент США Дональд Трамп подписал официальный меморандум, исключающий принципы разнообразия, равенства, инклюзии и доступности (DEI) из критериев работы... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T00:36:00+03:00

2025-03-19T00:36:00+03:00

2025-03-19T00:37:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал официальный меморандум, исключающий принципы разнообразия, равенства, инклюзии и доступности (DEI) из критериев работы американской дипломатической службы, документ опубликованном на официальном аккаунте Белого дома в соцсети X. "В последние четыре года разделяющие и дискриминационные политики были систематически внедрены в каждую часть федерального правительства, включая процессы найма и оценки эффективности в дипломатической службе", – говорится в документе. В меморандуме отмечается, что наем на должности, связанные с внешней политикой, как и в других сферах правительства, "должен основываться исключительно на заслугах". Госсекретарю США Марко Рубио поручено пересмотреть критерии для назначения и повышения в дипломатической службе на 2022-2025 годы и исключить из них ссылку на DEI-принцип. Также предписано не учитывать расу, пол, религию или происхождение при решении кадровых вопросов. В документе также говорится, что необходимо установить, имели ли место случаи незаконной дискриминации в дипломатической службе, включая действия, продиктованные "дискриминационной идеологией равенства".

https://ria.ru/20250318/polovina-2005747833.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001060513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио