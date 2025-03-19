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Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США - РИА Новости, 19.03.2025
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00:36 19.03.2025 (обновлено: 00:37 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/tramp-2005849338.html
Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США
Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США
Президент США Дональд Трамп подписал официальный меморандум, исключающий принципы разнообразия, равенства, инклюзии и доступности (DEI) из критериев работы... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:36:00+03:00
2025-03-19T00:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал официальный меморандум, исключающий принципы разнообразия, равенства, инклюзии и доступности (DEI) из критериев работы американской дипломатической службы, документ опубликованном на официальном аккаунте Белого дома в соцсети X. "В последние четыре года разделяющие и дискриминационные политики были систематически внедрены в каждую часть федерального правительства, включая процессы найма и оценки эффективности в дипломатической службе", – говорится в документе. В меморандуме отмечается, что наем на должности, связанные с внешней политикой, как и в других сферах правительства, "должен основываться исключительно на заслугах". Госсекретарю США Марко Рубио поручено пересмотреть критерии для назначения и повышения в дипломатической службе на 2022-2025 годы и исключить из них ссылку на DEI-принцип. Также предписано не учитывать расу, пол, религию или происхождение при решении кадровых вопросов. В документе также говорится, что необходимо установить, имели ли место случаи незаконной дискриминации в дипломатической службе, включая действия, продиктованные "дискриминационной идеологией равенства".
https://ria.ru/20250318/polovina-2005747833.html
https://ria.ru/20250223/tramp-2001060513.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп исключил DEI из критериев работы дипломатической службы США

Трамп подписал меморандум об исключении DEI из дипломатической службы США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал официальный меморандум, исключающий принципы разнообразия, равенства, инклюзии и доступности (DEI) из критериев работы американской дипломатической службы, документ опубликованном на официальном аккаунте Белого дома в соцсети X.
"В последние четыре года разделяющие и дискриминационные политики были систематически внедрены в каждую часть федерального правительства, включая процессы найма и оценки эффективности в дипломатической службе", – говорится в документе.
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В меморандуме отмечается, что наем на должности, связанные с внешней политикой, как и в других сферах правительства, "должен основываться исключительно на заслугах".
Госсекретарю США Марко Рубио поручено пересмотреть критерии для назначения и повышения в дипломатической службе на 2022-2025 годы и исключить из них ссылку на DEI-принцип. Также предписано не учитывать расу, пол, религию или происхождение при решении кадровых вопросов.
В документе также говорится, что необходимо установить, имели ли место случаи незаконной дискриминации в дипломатической службе, включая действия, продиктованные "дискриминационной идеологией равенства".
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