https://ria.ru/20250319/torden-2006025930.html

Финский прокурор обжаловал приговор россиянину Тордену

Финский прокурор обжаловал приговор россиянину Тордену - РИА Новости, 19.03.2025

Финский прокурор обжаловал приговор россиянину Тордену

Заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе подал апелляцию на решение суда в отношении россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного к... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:35:00+03:00

2025-03-19T17:35:00+03:00

2025-03-19T17:35:00+03:00

в мире

украина

финляндия

воислав торден (ян петровский)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе подал апелляцию на решение суда в отношении россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного к пожизненному сроку за якобы совершенные им военные преступления, сообщает в среду телерадиовещатель Yle. Окружной суд Хельсинки 14 марта приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в четырех военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014 году. Суд снял одно из пяти обвинений в отношении Тордена. "Дело Воислава Тордена, осужденного за военные преступления, передано в апелляционный суд. Заместитель генерального прокурора выразил неудовлетворение решением окружного суда Хельсинки от 14 марта", - говорится в материале. Как поясняет Yle, апелляция касается отклонения одного обвинения в отношении россиянина. Адвокат россиянина Наталия Мальгина, комментируя РИА Новости обжалование приговора финским прокурором, заявила, что оно "наверняка приурочено и к визиту Зеленского в Хельсинки". "Финляндия воюет на стороне Украины против России не только оружием, но и пропагандой", - добавила адвокат. Ранее посольство России в Финляндии, комментируя решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза. Адвокат россиянина Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что защита намерена обжаловать вынесенный приговор. Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых. Торден отрицает вину. Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.

https://ria.ru/20250314/torden-2005039094.html

https://ria.ru/20250131/torden-1996692428.html

https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, финляндия, воислав торден (ян петровский)