https://ria.ru/20250319/tomsk-2005908446.html

В Томске у подростка выявили новую болезнь вейперов

В Томске у подростка выявили новую болезнь вейперов - РИА Новости, 19.03.2025

В Томске у подростка выявили новую болезнь вейперов

Новую болезнь EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, выявили врачи у подростка в Томске, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:53:00+03:00

2025-03-19T10:53:00+03:00

2025-03-19T13:45:00+03:00

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здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Новую болезнь EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, выявили врачи у подростка в Томске, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ранее Минздрав РФ предупредил о новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией – температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких. "В Томске уже доказаны случаи заболеваний, возникшие у детей подросткового возраста после употребления подобных курительных смесей. У одного пациента стоит диагноз EVALI, у другого токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Томской области в Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день медицина не имеет эффективного лечения этой формы бронхиолита, а заболевание вызывает ароматизатор диацетил. Он безопасен, если употреблять его вместе с едой, но может вызывать болезни легких, если регулярно его вдыхать, рассказали в Роспотребнадзоре. Выявляется заболевание при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна, поэтому заболевание, поражающее бронхиолы (облитерирующий бронхиолит), еще называют "попкорновой болезнью". Оно проявляется в виде воспаления, образования рубцов в легких, сужения бронхиол. В управлении отметили, что точки торговли никотиносодержащей продукции находятся на контроле Роспотребнадзора, который также ведет борьбу с контрафактным товаром. В 2024 году самыми распространенными нарушениями в регионе стали открытая выкладка и демонстрация табачной и никотиносодержащей продукции (вейпы, стики, электронные сигареты и так далее), а также торговля этой продукцией менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений.

https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html

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общество, здоровье - общество, томск, россия, томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)